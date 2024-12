FOES alega a la Estrategia Logística de Castilla y León «por excluir a Soria»

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) presentó este martes a los medios de comunicación las alegaciones que la patronal soriana ha interpuesto a la Estrategia Logística de Castilla y León 2030, elaborada por la Junta de Castilla y León, «al excluir» a la provincia ya que «si no nos tienen en cuenta tendremos un problema en el futuro», indicó la directora general de FOES, María Ángeles Fernández que estuvo acompañada de Jesús Izquierdo y Jesús Ciria, vicepresidentes de la entidad.

Entre las alegaciones, la patronal recoge la petición de instalar un puerto seco, relanzar el Cylog, una terminal ‘ferroutage’ o la construcción de talleres de mantenimiento de vagones. El texto elaborado por la Junta, aseguró Fernández, «plasma la planificación y organización de toda la actividad logística de Castilla y León de aquí al futuro centrándose casi exclusivamente en el corredor ferroviario del Atlántico que pasa por siete provincias de la región a excepción de Soria y Ávila».

A pesar de ello, las alegaciones presentadas por FOES vienen motivadas porque «Soria representa una oportunidad por su situación entre el eje del Ebro y el corredor del Henares» y, por ello, la patronal soriana quiere que se tenga en cuenta ya que, por ejemplo, «la autovía del Duero se considera en el documento como un eje viario secundario».

Ante este escenario, lamentan desde FOES, «el tejido empresarial y los ciudadanos de Soria quedan excluidos de las autovías ferroviarias, de las posibilidades que ofrece el transporte multimodal condenando a las mercantiles sorianas a realizar un esfuerzo mayor para reducir las emisiones procedentes del transporte llevando a que, en un futuro no muy lejano, fueran penalizadas por el mercado a causa de las emisiones de efecto invernadero generadas en su transporte, no pudiendo competir en igualdad de condiciones con otras empresas que sí tendrían posibilidad de hacerlo al poder transportar sus mercancías por ferrocarril».

En estas alegaciones, la patronal soriana exige «que se incluya la línea ferroviaria Soria-Castejón para transporte de mercancías y viajeros y que sea incorporada al corredor del Mediterráneo incluyendo la conexión ferroviaria de la estación de Soria-Cañuelo con el polígono industrial de Valcorba». Precisamente el pasado lunes, en el Club de Prensa El Mundo Castilla y León, el ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que el Ministerio trabaja en conectar Soria con el corredor del AVE mediante la línea a Castejón y la electrificación de la vía hasta Torralba.

En este sentido, Fernández también indicó: «Pedimos que se incluya la necesaria electrificación y modernización de la línea Soria-Torralba de manera que pueda acoger tráfico de mercancías y viajeros además de la inclusión de un nuevo trazado de tráfico mixto de mercancías y pasajeros, Valladolid-Soria-Zaragoza que sirva para conectar los corredores Atlántico y Mediterráneo pasando por Soria y también como solución a la necesidad de vertebración de Castilla y León».

Entre las alegaciones también destaca, advirtió Fernández, la petición a la Junta de «desarrollar un puerto seco o plataforma logística de interior en la provincia de Soria, dada su situación estratégica ubicada en la zona caliente de la actividad logística entre el Corredor del Henares, el Valle del Ebro y Navarra que pudiera ubicarse en Soria capital/Valcorba, en la zona sur (Medinaceli-Arcos) o en Ólvega-Ágreda».

A este respecto, continuó la directora general de la patronal soriana, «como estos puertos secos son terrenos públicos gestionados por el sector privado a través de concesiones, se valore la posibilidad de instalarlo en el Polígono Industrial de Valcorba, puesto que Adif es propietario del 51% del suelo y ya en 2007 se planteó esta posibilidad por parte de Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes teniendo en cuenta la distancia en un radio de tres horas a puertos como Santander, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia».

Otra de las alegaciones elevadas a la Junta concreta que «siendo Soria la única provincia que no dispone de Cylog, se busque la fórmula para relanzar el Enclave Cylog en territorio soriano, previa valoración objetiva de la mejor ubicación», continuó Fernández sin olvidar incluir en esta Estrategia Logística «como redes viarias principales la A-11 y la A-15». El ministro Óscar Puente, en el mismo foro celebrado el lunes en Valladolid, aseguró que el proyecto de la A-11 La Mallona-Los Rábanos se licitará en 2025.

FOES también dispone que «la zona de Medinaceli-Arcos, englobada en la línea convencional Madrid-Zaragoza-Barcelona, plantee la posibilidad de construir talleres de mantenimiento de composiciones ferroviarias y una zona de estacionamiento temporal de vagones que no se vayan a usar en un tiempo, bien por falta de demanda o porque hayan de ser reparadas o mantenidas» solicitando, además, «que se estudie la viabilidad de una terminal de ‘ferroutage’ en Valcorba y/o en la zona de Medinaceli-Arcos con el fin de crear puntos de concentración para subir al tren, remolques de camiones y sacarlos de la carretera, algo habitual en el resto de Europa y que en España acabará implantándose con el objetivo de reducir el número de camiones en ruta de media y larga distancia, dada la consabida problemática de falta de conductores».

En definitiva, el objetivo que persigue FOES con estas alegaciones «es que la Junta se interese por el déficit de infraestructuras ferroviarias que sufre la provincia de Soria, plantee soluciones y defienda estas conexiones ante el Gobierno de España ya que la provincia lleva décadas desconectada de las redes viarias y ferroviarias y con ello descolgada del desarrollo».

La finalidad es que «la provincia pueda ser parte de una red logística moderna de transporte de viajeros y mercancías a sabiendas de que si la planificación estratégica no se realiza en este momento fundamental no habrá futuro ni para las empresas ni para los vecinos». Y es que, concluyó Fernández, «somos conscientes de que la única posibilidad de cumplir con la obligación impuesta por Europa, de reducir el 60% de los gases de efecto invernadero de aquí a 2050 pasa por el transporte ferroviario y la empresa que no cumpla quedará penalizada en el mercado además de no poder competir en cuanto a costes económicos».