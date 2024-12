Siepse intervendrá para eliminar el mal olor del Mirón que llega de la cárcel de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, Siepse, toma cartas en el asunto para evitar los malos olores que aquejan a la zona del Mirón, y de los que se han quejado enérgicamente los vecinos que, aseguran, llevan un año sufriendo.

Las sospechas de que la pestilencia sale del colector de aguas residuales y que tiene su origen en la nueva prisión, en el barrio de Las Casas, parece que se confirma, y en cualquier caso, desde Siepse actuarán para solucionarlo y si el mal olor persiste se volverá a buscar el problema.

Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un diagnóstico de por qué pueden producirse estos malos olores y a partir de ahí ya se han iniciado los trámites para contratar a una empresa y que aplique una solución técnica mediante un sistema químico con el que tratar los residuos que llegan a la depuradora a través del mencionado colector, según indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Fue el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, quien se puso en contacto con Siepse, que es la sociedad pública que construyó el centro penitenciario, para que analizase con la empresa que llevó a cabo la obra del colector, Obras y Construcciones Valbuena, junto con el Ayuntamiento de Soria y con Aguas de Soria si estos olores de los que quejan los vecinos procedían de dicha infraestructura que evacua las aguas residuales de la nueva cárcel.

El estudio para identificar el origen detectó que el motivo podría estar en la lentitud de las aguas residuales que, sin llegar a estar estancadas en el colector, producen bacterias que a su vez provocan el mal olor del que se quejan los vecinos de la zona del Mirón.

La solución pasa por la utilización de un producto químico que combata a las bacterias para tratar de atajar el problema. Desde la Subdelegación apuntaron que la actuación podría ponerse en marcha ya una vez finalizadas las fiestas navideñas.

Al parecer, el problema se produce principalmente por las aguas fecales en el enlace del colector con la depuradora de Soria a la altura de la zona del Mirón por la escasa velocidad del contenido, que llega a quedarse retenido y por lo tanto permanece demasiado tiempo en la tubería.

Dicho colector, que Siepse licitó por 1,6 millones de euros, fue uno de los motivos del retraso de la apertura de la nueva cárcel. En el verano de 2018, la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, firmó la resolución para volver a iniciar el procedimiento de expropiación forzosa puesto que el que se puso en marcha en 2015 había caducado, un trámite necesario para realizar las obras del colector que permitía la instalación del saneamiento del nuevo centro penitenciario de Soria. Era una obra imprescindible para el adecuado funcionamiento ya que permitirá la evacuación de las aguas residuales de la cárcel hasta el punto de conexión de la red municipal, donde se realiza la evacuación de las mismas para su posterior tratamiento en la estación depuradora de aguas residuales, EDAR.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno también confirmó que al Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil, le consta una queja, si bien no existe ningún tipo de denuncia porque no se trataría de un delito medioambiental, que en ese caso sí sería de su competencia. La Guardia Civil confirmó que se recibió una queja de un particular y por eso se han hecho las gestiones oportunas.

La queja llegó procedente de vecinos de la zona del Mirón que aseguran que llevan un año «sufriendo los malos olores» que, añaden, les afecta «a nivel físico, psíquico y social». Hablan de un «ambiente insalubre y repugnante» por los «gases» producidos en la red de aguas sucias de la ciudad.

Los vecinos indican que hay protestas por parte de varias comunidades vecinales y que se han trasladado quejas al Seprona, y afirman tener constancia de que existe un informe de este servicio de la Guardia Civil «instando al Ayuntamiento de la capital a solucionar la situación». También se informó del problema a la Subdelegación del Gobierno, al considerar que el origen de los malos olores está en la cárcel de Las Casas. Señalan, asimismo, que han pedido por escrito al alcalde de Soria, Carlos Martínez, a contestar a las quejas, al considerar que llevan «más de un año ignorados, sin ser recibidos y sin tomar ningún tipo de medidas para paliar esta situación».

Un grupo de ciudadanos han decidido unirse para reivindicar una solución, ante lo que denominan «abandono de las administraciones competentes». Exigen «los derechos constitucionales básicos que tienen, como el de la salud, una vivienda digna y a no sufrir trato inhumano y degradante».

En esa misma línea, el comunicado remitido por este movimiento vecinal insiste al Ayuntamiento en que «independientemente de dónde venga el problema, no eluda su responsabilidad de garantizar la seguridad, la salud y el servicio digno de sus ciudadanos dentro del casco urbano». Los vecinos llegan a pedir la dimisión de la corporación si no se solventa el problema y añaden que cada vez son más los afectados, reclamando «soluciones urgentes ya».