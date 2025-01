Un Juzgado de Soria ordena el pago de la herencia a la hijastra de la Duquesa Roja en su cuenta

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El primer día tras las vacaciones navideñas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria dictó el pasado martes una nueva resolución informando de que ya dispone de la cuenta bancaria de Rosario Bermudo, la hija reconocida judicialmente de Leoncio González de Gregorio, quien fuera marido de la Duquesa Roja, para que los bancos efectúen el ingreso del dinero que le corresponde de la herencia de su padre, en torno al millón de euros sumando intereses y costas de juicios, fruto del embargo decretado a las cuentas bancarias de sus hermanos, Pilar y Leoncio González de Gregorio.

La resolución marca por tanto la vía para que Rosario Bermudo reciba el dinero que le corresponde de la herencia, tal y como dictaminó el mismo Juzgado, tras el juicio celebrado el 9 de octubre en Soria. Además, la jueza titular también decidió el embargo de las cuentas de Pilar y Leoncio hasta completar el dinero que le corresponde a su hermana de padre.

Dicho embargo y ahora la ejecución de sentencia que determina el juzgado, indicando el número de cuenta al que realizar el ingreso, se producen a pesar de que los dos hijos de la XXI duquesa de Medina Sidonia, Luisa Álvarez de Toledo, conocida popularmente con el nombre de la Duquesa Roja, recorrieron el fallo judicial.

Según explicó el abogado de Rosario Bermudo, Fernando Osuna, que durante 11 años ha litigado con ella hasta conseguir que se acreditara su condición de hija de Leoncio de Gregorio, pruebas de ADN y exhumaciones de por medio, la jueza ha decidido que «aunque haya recurso, que paguen», señaló el letrado, quien alabó la diligencia y rapidez que está demostrado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria que lleva el caso.

Los bancos tendrán que abonar la cantidad al Juzgado, quien a su vez hará lo propio en la cuenta bancaria de Rosario Bermudo, «a la espera e ilusionada por si situación, actual, con el marido enfermo, una pensión de 800 euros y sus hijos con hipotecas».

En el caso de Pilar González de Gregorio, le corresponde pagar 795.000 euros, más otros 200.000 euros que la jueza estima en concepto de gastos e intereses. Ésta es la mayor cantidad puesto que Pilar González de Gregorio figura como heredera mejorada de su padre, el marido de la Duquesa Roja.

Con respecto a Leoncio, heredero de la denominada legítima corta, la cifra es de 104.000 euros más otros 30.000 euros en el mismo concepto de gastos e intereses.

Osuna, quien se mostró satisfecho por la rapidez con la que está actuando el Juzgado, indicó que esperarán «ocho o diez días», y si el ingreso a Bermudo no se ha producido entonces reclamarán de nuevo el ingreso por parte de los bancos, porque de otro modo se estaría incurriendo en un delito al no hacer efectivo el pago decretado por la jueza.

El letrado señaló que a finales de 2023 constaban ingresos en las cuentas bancarias de Pilar y Leoncio González de Gregorio, por la información que solicitó entonces el Juzgado. «Si dicen que no hay dinero, se les embargará el Palacio de Quintana Redonda, que está valorado en unos cuatro o cinco millones de euros», advirtió Osuna, «no nos temblará el pulso», matizó.

El Palacio de Quintana Redonda es el mayor activo de Pilar González de Gregorio, quien además es titular de distintos terrenos, que precisamente ofreció a Rosario Bermudo en un intento de llegar a un acuerdo para no llegar a la celebración del juicio de octubre. Bermudo no aceptó ese pago en tierras, y en el hipotético caso de que en las cuentas de sus hermanos no hubiera dinero para sufragar su parte de la herencia, tampoco aceptaría que el pago se hiciera con el embargo de esos terrenos, cuya transformación en metálico supondría un largo periplo en el tiempo.

Osuna no quiso especular pero manifestó que sería «muy significativo habiendo dinero hace un año, no lo hubiera ahora».

Hasta ahora, Rosario Bermudo no ha recibido ninguna cantidad ni de Pilar ni de Leoncio, pero sí algo más de 300.000 euros de sus otros dos hermanos, Javier y Grabiel, quienes llegaron a un acuerdo económico previo al juicio en Soria, por lo que la vista oral no se celebró contra ellas y exclusivamente contra los dos hijos mayores descendientes del duque.

Rosario Bermudo, fruto de una relación del joven duque con una empleada, presentó la demanda de paternidad hace ya 11 años. Ésta manifestaba «que el nacimiento de doña Rosario Bermudo Muñoz fue fruto de las relaciones íntimas extramatrimoniales» entre su madre y el marido de la conocida como Duquesa Roja cuando la primera «entró a trabajar como sirvienta» en una vivienda de la familia, trasladándose incluso a Badajoz con ellos durante el verano. La sentencia llegó del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 77 de Madrid confirmando la paternidad del duque consorte en diciembre de 2018. Un año antes se había procedid0 a la exhumación de los restos de Leoncio González de Gregorio, en la localidad de Quintana Redonda, y el Servicio de Biología emitió su dictamen el 17 de abril de 2017, evidenciando la coincidencia del 99,9% entre padre e hija.

Al fallo judicial se llegó después de años y numersos recursos y dilaciones por parte de los ahora declarados hermanos de Rosario Bermudo, según manifestaciones de Osuna, especializado en asuntos de demandas de paternidad y quien se ha encargado del caso desde el primer momento.