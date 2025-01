Rescates en montaña: Urbión y Moncayo cierran 2024 con 5 sucesos

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Soria vivía los primeros compases de 2025 con un sobresalto, el del rescate de una mujer que había sufrido una caída en Urbión el 4 de enero a las 16.00 horas y movilizaba un operativo que se retiraba a las 1.30 horas del día siguiente, de madrugada. Las dificultades para acceder a pie (por el hielo) y en moto de nieve (por la falta de la misma) la llevaron "al límite de sus fuerzas", según señalaba la Guardia Civil. Pero no es un caso aislado. En el año anterior, 2024, Urbión y el Moncayo fueron escenario de hasta cinco rescates en montaña.

Así lo recoge un arduo trabajo de La Gistería, que ha localizado todas las noticias relativas a rescates en montaña ubicándolas en el mapa. En los dos techos de Soria, Urbión y el Moncayo, se acumulan varias intervenciones y eso que son zonas 'tranquilas' comparadas con otros puntos de España. En el conjunto nacional se han producido 1.293 rescates en montaña con 112 fallecidos. Por ello desde La Gistería se han recopilado todos los datos posibles con el objetivo tanto de concienciar como de rendir un reconocimiento a los equipos de rescate.

En el caso de Urbión hubo que realizar dos rescates en 2024. Uno tuvo lugar el 3 de marzo cuando una mujer de 57 sufrió una caída en la zona de la Laguna Negra mientras practicaba el esquí. El segundo tuvo lugar el 5 de junio en la Laguna Helada de Covaleda, cuando una mujer de 73 años que practicaba senderismo sufrió una caída. En ambos casos intervino el equipo de rescate del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León.

En el Moncayo se produjeron tres rescates a cargo de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil. En este caso ocurrieron en Aragón aunque a muy escasa distancia de Soria, siendo que desde ambas provincias se puede acceder.

El primer suceso ocurrió el 31 de enero, cuando se logró rescatar a un grupo con ocho familiares que se habían desorientado. El 29 de julio también se evacuó a un joven de 25 años que se encontraba mal. Pocos días después, el 18 de agosto, se rescató a un hombre de 54 años que había sufrido una caída.

No obstante, la hemeroteca de este medio suma al menos un par de casos de rescate más, una mujer herida en el Cañón del Río Lobos y otra en Magaña realizando senderismo, aunque en estos caso no se consideran rescates de montaña como tal. El que sí lo es es el ocurrido a escasa distancia de Montenegro de Cameros, pero en la provincia de La Rioja, aunque prácticamente en la linde con Soria. Un senderista de 63 años se había desorientado. No faltan ejemplos de que la montaña tiene sus peligros y hay que adoptar precauciones y estar preparado para afrontarlos.

Por otro lado, el trabajo de la Gistería también señala qué equipos se han encargado de los rescates. El Greim de la Guardia Civil es el primero con más de medio millar, cinco veces más que el segundo que es el grupo de rescate de Canarias. No obstante Castilla y León no anda muy a la zaga de los insulares. Con 88 intervenciones es el tercer equipo de rescatadores que más trabajo tuvo en 2024.

Los Pirineos y Tenerife fueron las zonas con mayor siniestralidad. Además, el estudio de la Gistería desvela que "el senderismo representó el 49% de los rescates, seguido por montañismo (22%) y escalada (8%). La mayoría de los incidentes ocurrieron en verano, destacando agosto como el mes con mayor número de operaciones". El tópico de que los accidentes de montaña ocurren en invierno y a los escaladores queda empíricamente desmontado.

Asimismo destacan que "la labor de los grupos de rescate fue crucial, con más de 67 equipos implicados a lo largo del año. El GREIM de la Guardia Civil lideró las operaciones con 578 intervenciones".

Por último, se destaca desde la Gistería que "este informe estadístico, fruto de un año de trabajo analizando 195 medios de comunicación, no solo busca informar, sino también generar conciencia. 'La montaña puede ser tanto un lugar de disfrute como de peligro. Con preparación adecuada, podemos evitar muchos de estos rescates', señala el equipo del proyecto".