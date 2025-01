Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Con una declaración institucional con la que arrancó el pleno ordinario de enero la Diputación de Soria ratificó ayer su defensa al Toro Jubilo de Medinaceli, suspendido el pasado 16 de noviembre por decisión judicial. Los tres grupos con representación en la Diputación, PP, PSOE y Vox, acordaron instar a todas las administraciones a que se adopten las medidas necesarias para la defensa, promoción y recuperación de esta tradición cultural en la provincia.

Asimismo, impulsarán el turismo cultural y rural con el compromiso de incluir la tauromaquia y el resto de las tradiciones culturales, como el Toro Jubilo, dentro de estrategias de promoción turística que potencien este tipo de visitantes, contribuyendo al desarrollo económico y la fijación de población.

Y crearán una mesa de trabajo integrada por representantes de los ayuntamientos, asociaciones culturales, peñas taurinos y expertos en patrimonio cultural, con el objetivo de coordinar acciones para la defensa, promoción y adaptación de las diferentes tradiciones que como el Toro Jubilo se desarrollan en la provincia, garantizando su sostenibilidad y respeto a los valores culturales.

Porque, tal y como indicó el diputado por el PP, Enrique Rubio, “el reconocimiento de la fiesta del Toro Jubilo como patrimonio cultural, manifestando esta institución que es una expresión cultural que forma parte de la tradición e historia de toda esa zona”.

Asimismo, exigirán su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) para preservar y garantizar su continuidad, con respeto a la normativa vigente, a los derechos de los participantes, así como al bienestar animal, ya que es una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia.

Y ratificaron la defensa, con el compromiso de proteger, mantener y promocionar todas las tradiciones populares, de cada uno de nuestros pueblos, los festejos populares, eventos taurinos y cualquier otra manifestación cultural que sea representativa de la identidad de esta provincia, como un derecho de nuestros pueblos.

Así, buscarán el apoyo institucional de las administraciones regionales y nacionales para mantener y reforzar las medidas de apoyo a la tauromaquia, así como al resto de tradiciones populares fomentando la participación, principalmente entre las generaciones más jóvenes, mediante su divulgación y promoción que les otorguen el gran valor histórico, artístico y social que tienen para nuestra provincia.

Y se opondrán a cualquier iniciativa que atente contra su preservación y continuidad.

Al pleno también se llevó una moción de urgencia sobre turismo para exigir la retirada inmediata del registro de viajeros y la elaboración de una nueva legislación de forma consensuada con el sector, que contó con el apoyo de PP y Vox, mientras que los diputados del PSOE votaron en contra y pusieron sobre la mesa la “desidia y falta de trabajo” del PP en la Diputación que tapa con debates nacionales.

La moción insta al Gobierno central a derogar el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, habida cuenta del impacto extremadamente negativo que su implementación ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas nacionales y europeas de protección de datos y privacidad, procediendo urgentemente a establecer un canal de interlocución fluido y constructivo con nuestros operadores hoteleros, de agencias de viaje y de alquiler de viajes y de alquiler de vehículos afectados.

La portavoz del PSOE en la institución provincial, Esther Pérez, denunció el uso del pleno de la Diputación como “una cortina de humo” para tapar la falta de trabajo y la desidia con distintos temas, en este caso, específicamente en los vinculados con el turismo, “un sector clave de desarrollo para la provincia”. “Nosotros no tenemos ningún problema en confrontar opiniones y en colaborar en mejorar las normativas, pero no vamos a sumarnos a este ‘teatro’ poniendo sobre la mesa temas nacionales para tapar la falta de trabajo. Echamos de menos más contenido, comisiones de trabajo, pero sobre todo echamos de menos proyectos y modelo de provincia”, indicó la socialista.

“Es una paradoja que presentemos aquí un debate sobre normas nacionales en materia turística y paralelamente los órganos de participación en materia de Turismo de la Diputación no se convoquen. Hablamos de 5 en lo que va de legislatura, tres en 2024 y de todas, dos de ellas, con el único punto del fallo del premio de turismo... Ni consejo de turismo...”, denunció Esther Pérez.

“Asistimos a la convocatoria de un pleno vacío de contenido, y que evidencia la realidad de la situación, la realidad de un equipo de gobierno que tiene paralizada, en punto muerto y sin perspectivas a la institución; la Diputación está paralizada y no la dirige nadie; el día a día sale adelante gracias al trabajo y esfuerzo del personal de la casa, con una gestión inoperante del presidente”, resumió, quien esperaba que en el peno que “más allá del enfado del presidente y su intervención intentando decir qué temas puedo tratar o no en mi intervención, aprovechara sus palabras para corregirme e informarme de primera mano sobre la inversión de Santa Inés o la situación del proyecto de Aguas Bravas. Ha perdido un ‘turno’ estupendo para hacerlo y ha vuelto a demostrarme que no nos equivocamos”.

“2025 ha empezado igual que terminó 2024: en punto muerto y sin perspectivas de cambio, situación que es insostenible si pretendemos que nuestra provincia avance y ello pedimos que se pongan a trabajar para revertir la situación, y volvemos a tenderles la mano para trabajar para los municipios de la provincia de Soria”, concluyó