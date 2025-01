Granito de Tela bate récord de ropa reciclada y llega a las 310 toneladas

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La ropa de segunda mano se está abriendo cada vez más hueco en el mercado, por economía pero también por respeto al medio ambiente. Desde la empresa Granito de Tela, de Cáritas Diocesana Osma-Soria, lo comprueban al peso. El año pasado batieron récord con 310 toneladas de ropa reciclada que los ciudadanos depositaron en los 80 contenedores distribuidos por toda la provincia.

Se trata de unos 60.000 kilogramos más que el ejercicio anterior, aunque su responsable, Ricardo Martínez, matiza el dato, y es que 2024 fue el primer año completo en que Granito de Tela se hizo cargo de todos los contenedores de ropa instalados en la capital. Hasta septiembre de 2023 la empresa de recogida Valoriza destinaba algunos de esos container a otras compañías.

«Están saliendo más iniciativas de uso de ropa de segunda mano pero nosotros no notamos su efecto», comenta Martínez sobre una posible competencia. De hecho, asegura que la existencia de esas otras les sirve de impulso porque generaliza y normaliza una tendencia que están en aumento, «la gente tiene más costumbre».

Lo que sí notan es la disposición de los ciudadanos a depositar su ropa en los contenedores de textil, los 45 de la capital soriana y los 35 restantes distribuidos por los pueblos con más de 500 habitantes. Hasta 2023, Cáritas tenía depósitos en lugares privados como iglesias, centros comerciales, donde no necesitaba autorización. Actualmente ya cubre todo el espectro de los contenedores de textil que existen en los municipios –también hay textil en los contenedores móviles y en la recogida de las zonas peatonales–.

Y no sólo son prendas ya utilizadas. «También nos llega ropa sin estrenar, incluso con la etiqueta», comenta el director de Cáritas Diocesana de Osma-Soria, que destaca el buen estado de la ropa que luego se vende en su tienda de Moda re- de la calle San Juan de la capital. La donación de otras firmas, ropa fuera de temporada o cierres, se suma a la reciclada de los contenedores, y los complementos como bolsos o calzado son mayoritariamente nuevos fruto de donaciones de grandes cadenas como Inditex –Decathlon también es una de las empresas que colaboran activamente–.

También el establecimiento cerró el año con buenas cifras, un crecimiento del 5% con respecto a 2023, siguiendo una tendencia siempre al alza. La facturación se situó en los 120.000 euros gracias a las prendas vendidas.

No obstante, desde Granito de Tela insisten en que entre los objetivos de realizar una labor social y ayudar al medio ambiente está como principal la inserción de trabajadores en el mercado. Granito de Tela tiene actualmente seis empleados. «Siempre hay alguien aprendiendo», señala Martínez, quien explica que los trabajadores van rotando en sus cometidos, desde la recogida de ropa en los contenedores al traslado a la nave o el manejo de la furgoneta o el toro para carga y descarga: «Que cuando vayan a buscar un trabajo tengan experiencia en diferentes puestos».

Martínez recuerda que las prendas que llegan a la tienda siempre son las de más categoría, porque todo lo recogido en los contenedores se transporta a las plantas de selección, cuatro en España, en Barcelona, Bilbao, Valencia y la última incorporación de Madrid, y posteriormente se distribuye a las tiendas, como la de Granito de Tela en Soria. «No llega toda la ropa, sólo un pequeño porcentaje. Se selecciona por categorías y lo mejor va a nuestras tiendas. El resto de categorías se distribuye en otros países», especifica el director de Cáritas.

En ese sentido, insta a los ciudadanos a depositar toda la ropa en los contenedores de textil, incluida la del hogar, aunque ya no esté en buen uso y no vaya a poder aprovecharse como prenda de segunda mano, ya que la que no se selecciona para vender, se utiliza para obtener el hilo y poder así elaborar una nueva pero con la materia prima reciclada: «Tirar ropa al contenedor gris de basura es un error. Es importante hacer la recogida de residuos por separado».

Según indica, «depende de la composición de la prenda, porque el algodón es más fácil». No obstante, todas son susceptibles de poder aprovecharse. De hecho, la legislación de fabricación de ropa va encaminada a que las prendas contengan un determinado porcentaje de hilo que las haga reutilizables, en una apuesta por el respeto al medio ambiente.

«Estamos intentando implementar una nueva cultura, un nuevo uso de la ropa», asegura el director de Cáritas Diocesana Osma-Soria, y el volumen de prendas recicladas que dan los contenedores son la muestra de un cambio de sensibilidades. Una ropa que es seleccionada y vuelve a venderse en la tienda de Moda re- de Granito de Tela, que «no es para los necesitados, es para gente con conciencia, que cada vez compran más y se fían del producto», añade Martínez, reconociendo que la sociedad soriana es sensible a los objetivos sociales y medioambientales «pero falta un poco aún de colaboración para proteger el medio ambiente». Además, Cáritas sigue desarrollando una labor social y entregando ropa a quien lo necesita. «Damos vales para que la gente los cajee en la tienda y elija las prendas que quiere», apunta el director de Cáritas sobre una acción que llevan a cabo las parroquias.