El TSJ ratifica la ilegalidad de la quinta planta de Domus y ordena su derribo

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Nuevo varapalo judicial para Domus Nebrija a cuenta de la célebre quinta planta de Pajaritos II. La sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado los recursos interpuestos por la constructora contra las sentencias del Juzgado de lo Contencioso de Soria que, por una parte ordenaba el derribo de la quinta planta y , por otra, ratificaba la sanción de 150.000 euros por infracción grave. La empresa deberá tirar la planta construida por encima de licencia y pagar la multa al Ayuntamiento, aunque también puede explorar la vía del Supremo que queda abierta en ambos pronunciamientos judiciales.

Las dos sentencias, a las que ha tenido acceso este medio, fueron emitidas ayer y cuentan como ponente al magistrado Eusebio Revilla. Se trata de dos procedimientos diferentes, pero íntimamente relacionados hasta el punto que en la sentencia relativa a la sanción económica se hace referencia a la resolución judicial sobre la demolición de la quinta planta.

El asunto principal es el recurso de Domus a la sentencia emitida por el Contencioso de Soria que daba la razón al recurso interpuesto por el PP municipal contra la resolución de Alcaldía que, tras atender las alegaciones de Domus, dejaba sin efecto la resolución anterior que ordenaba el derribo de la quinta planta. A modo de resumen, esa sentencia de Soria declaraba ilegal la quinta planta y ordenaba su demolición en el plazo de dos meses con duros argumentos tanto contra la constructora como contra el Ayuntamiento. Domus solicitaba revocar esa sentencia amparándose en un supuesto error en la apreciación de las pruebas y en la aplicación de la normativa urbanística. El PP municipal se opuso a ese recurso contraponiendo los argumentos de Domus y desde el Ayuntamiento, en este primer procedimiento, no se presentó escrito alguno.

La sentencia es muy contundente en contra de Domus. «No es cierto que la sentencia apelada haya errado al valorar la prueba y concluir que lo que se ha construido por encima de la planta cuarta, es una quinta planta, no contemplada en el proyecto básico, ni en la licencia, ni en el estudio de detalle ni en el PGOU de Soria» explica añadiendo que «no solo se ha construido esa quinta planta, sino que además se ha elevado la altura máxima permitida de 13 a 16 metros, aumentando la superficie edificable».

El juez responsabiliza a la promotora que ejecutó esa planta de más «con el claro fin y propósito de destinar esa quinta planta a uso residencial» e incide en que queda corroborado con «la conformación exterior e interior de esa planta que excluye que estemos, como pretende la parte apelante, ante una estructura o forjado para alojar placas solares».

Para el juez la mención a la instalación de las placas solares para salvar esa construcción «no es más que una estrategia para eludir y evitar la demolición». Además, retrata a Domus por «intentar dilatar su demolición en el tiempo con la esperanza de que se apruebe la modificación puntual 32 del PGOU de Soria y con base a esa modificación pueda mantenerse esa planta y su aprovechamiento residencial».

La sentencia también rechaza que haya un error en la aplicación de la normativa urbanística. El TSJ considera «acertados» los razonamientos de la sentencia de Soria y apunta que «el propio Ayuntamiento se muestra conforme a dicha sentencia porque no la recurre y porque ni siquiera ha contestado al recurso de apelación». «Los hechos son muy tozudos y claros, y las consecuencias de la normativa aplicable evidentes y taxativos», expone en la sentencia «sin esperar a una hipotética o futurible modificación de planeamiento como vía de escape y salida para evitar la demolición de esa quinta planta».

Desde el TSJ la postura de Domus «incurre en un claro fraude de ley, porque ha levantado esa quinta planta con finalidad de vivienda, y como no se le ha permitido, ahora pretende mantener esa planta para colocar sobre la misma paneles solares cuando su instalación no exige ni mucho menos esa enorme infraestructura» y añade que «de ese modo evita que se le obligue a demolerla en la confianza de que a corto o medio plazo se modifique el planeamiento urbanístico, como así lo está ya pretendiendo, y que le permita en dicha edificación habilitar viviendas, que era y ha sido siempre su intención y finalidad». «Es un claro fraude de ley que no podemos amparar», subraya insistiendo en que esa quinta planta «no puede tener cobertura en la normativa urbanística y en el planeamiento aplicable en el momento de tramitarse el expediente y en el momento de esta sentencia».

La sentencia vuelve a hacer referencia a la tramitación de la modificación urbanística impulsada por Domus –modificación puntual del PGOU 32– por la que «pretende obtener la legalización de esa quinta planta y su aprovechamiento urbanístico» y recuerda que «su contenido provisional no puede ser tenido en cuenta, como certeramente se razona en la sentencia apelada». En este primer procedimiento, además de avalar la sentencia de Soria que ordenaba la demolición condena en costas a Domus.

El segundo procedimiento, iniciado por Domus contra la sanción de 150.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Soria también ha resultado negativo para la empresa porque el TSJ vuelve a ratificar la sentencia inicial dictada en la sala de lo Contencioso de Soria. Domus presentó un recurso de apelación sustentado en un «error en la apreciación de la prueba», una «incorrecta aplicación de la normativa» y que la sanción era «absolutamente injustificada y desproporcionada». En este caso, tanto el PP municipal como el Ayuntamiento de Soria presentaron escritos defendiendo la idoneidad de la sanción y el TSJ les ha dado la razón.

Buena parte de los argumentos jurídicos de esta sentencia están basados en la sentencia ya referenciada sobre la demolición, es decir, ahondan en la ilegalidad de la quinta planta.

Si hay una cuestión a la que se refiere la resolución judicial que puede ser importante de cara a la finalización del caso. Ante la insisten de Domus de lograr la ‘legalización’ de la 5 planta con la modificación puntual y evitar el derribo, el juez no valora los efectos que pudiera tener esa aprobación, pero sí advierte que será «la ejecución de la sentencia –la demolición– donde debería valorarse la imposibilidad jurídica de ejecución de dicha sentencia, si en ese momento esa modificación está aprobada». Es decir, el TSJ considera que de forma cautelar no puede paralizar el derribo ni el pago de la multa en base a que se pueda aprobar esa modificación urbanística, pero anticipa que pudiera tomarse otra resolución si cuando se pretenda ejecutar la sentencia la modificación urbanística sí esté aprobada. En este procedimiento, Domus también resulta condenado a pagar las costas tanto al Ayuntamiento como al grupo municipal del PP.