La Aemet y la previsión del tiempo: nueva borrasca con nieve en cotas medias, viento y 'poco' frío

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de una nueva borrasca, más palpable sobre todo con la llegada de la nueva semana. La borrasca Eowyn ya azota Irlanda con vientos de hasta 180 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones. Sin embargo el tiempo en Soria será algo más 'amable': viene nieve, pero desde cotas medias; el viento no será tan fuerte; y el frío no lo será tanto teniendo en cuenta que estamos en enero, eludiendo en muchos casos las temperaturas mínimas bajo cero. Aún así, toca prepararse porque las previsiones son cambiantes ya está activa la primera alerta amarilla de la Aemet.

Para este fin de semana la situación no será dura aunque sí desapacible. Las previsiones del tiempo de la Aemet apuntan a que la provincia recibirá precipitaciones pero en forma de lluvia. La nieve queda enclavada el sábado altitudes superiores a los 1.700 metros y el domingo irá subiendo de los 1.400 a los 1.800, con lo cual las afecciones al tráfico deberían ser muy puntuales, no generalizadas. Los vientos vendrán del oeste, lo que suele traer agua, y de unos 25 kilómetros por hora.

Respecto a las temperaturas del fin de semana, la borrasca Eowyn no 'sacará las garras'. Por ejemplo, la capital tendrá una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 11 para el sábado; en Almazán de 3 a 10; en El Burgo de Osma de 2 a 12; o en Arcos de Jalón de 3 a 10 grados. Frío, lo que se dice frío para el enero soriano, no es. El domingo estos valores bajarán levemente sobre todo en las mínimas, pero aún así sin heladas fuertes generalizadas. No obstante en la última jornada de la semana hay activa una alerta amarilla por fuertes vientos, de hasta 80 kilómetros por hora en el tercio norte.

La nueva semana comenzará con un lunes similar según la previsión del tiempo de la Aemet. Lluvias, que pueden ser incluso tormentosas por la tarde con la cota de nieve alta: irá bajando de los 2.200 metros a los 1.600, en todo caso sin afecciones sensibles a los pueblos de Soria. Las temperaturas incluso subirán dos o tres grados con la ciudad en una horquilla de 3 a 13, siempre sobre cero.

El martes la Aemet prevé que la borrasca Eowyn sí comience a hacerse notar con fuerza. La cota de nieve cae a los 1.000 metros y la probabilidad de precipitaciones es del 90%. Siempre teniendo en cuenta que estos fenómenos son muy variables, por ahora no se prevé que esta jornada las nevadas sean copiosas. Las temperaturas en el centro de la provincia, de 1 a 8 grados con las variaciones habituales en otras comarcas, aderezados con vientos de unos 30 kilómetros por hora. Esta vez sí, las principales comunicaciones de Soria con otras provincias pueden tener puertos complicados: El Madero, Piqueras, el Mojón Pardo, la Bigornia, Radona u Oncala están por encima del kilómetro de altitud.

En esa misma horquilla se moverá un miércoles que espera más nieve, esta vez a partir de los 1.100 metros. El viento se calmará ligeramente, el cielo estará más gris y la probabilidad de precipitaciones sube al 100%, siempre según la Aemet.

El jueves parece una jornada más complicada aunque cabe insistir en que las propias características de una borrasca como Eowyn hace que el pronóstico a medio plazo sea cambiante. Cielo muy nubosos, nieve a partir de 1.000 metros con una probabilidad del 90% y temperaturas de 2 a 5 grados en la capital con vientos del oeste. En resumen, salvo algunos escasos rayos de sol en la tarde del domingo, viene una semana de nubes, agua, nieve en cotas medias y 'poco' frío para lo que suele ser.