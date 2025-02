Enfermería cubre sólo la mitad de las plazas ofertadas en el Hospital Santa Bárbara de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El proceso selectivo de oposición para cubrir las 60 plazas de enfermería ofertadas en Soria se ha quedado en la mitad, exactamente en 31. Es el número de los profesionales que han elegido trabajar en el Hospital Universitario Santa Bárbara –algunos ya lo estaban haciendo como interinos– y que han tomado posesión de su puesto, cuyo plazo finalizó el 27 de enero pasado.

De este modo, la oposición de reposición de enfermería del año 2022 ha tenido, hasta ahora, un éxito relativo, pues de las 60 plazas ofertadas en la provincia de Soria, sólo 31 han sido elegidas, por lo que quedan 29 vacantes, tal y como indicaron desde el Sindicato de Enfermería Satse y Comisiones Obreras. El siguiente paso es que la Consejería de Sanidad abrirá una oferta complementaria para tratar de cubrir dichas plazas, «tirando de la lista de aprobados», especificaron fuentes sindicales.

«Hay muchos procesos abiertas y en muchos lugares de España, tanto libres como de estabilización, y los aprobados deciden», señaló la responsable provincial de Satse, Silvia Aceña, sobre un proceso que puede alargarse en el tiempo, condicionando el normal desarrollo pues existen interinos pendientes de esas decisiones.

Dicha situación se vincula también con el fin de los contratos de enfermería para refuerzo firmados con la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria hasta el 31 de enero. Del total existente, 72 profesionales de enfermería han sido cesados y se ha renovado a 25, lo que deja un saldo negativo aún teniendo en cuenta las 31 plazas fijas de la oposición de 2022, y principalmente porque muchos ya desempeñaban su trabajo en el Hospital Santa Bárbara. «Han hecho contratos cortos hasta ver cuántas plazas libres quedan, para después recurrir a la bolsa de empleo», explicó Aceña.

Según apuntó, «ahora ya no hay que cubrir vacaciones ni permisos, porque el plazo para disfrutarlos terminaba el 15 y el 31 de enero, respectivamente, y por lo tanto no existe ese problema de necesidad de refuerzo». Si bien, «el hecho de que no se renueve a los profesionales de enfermería provoca que busquen trabajo en otras comunidades autónomas, así que luego que la Administración no se queje cuando les requiera. Que no les deje salir», puntualizó a modo de crítica.

Satse reconoció que la situación que vive la enfermería en Soria sigue siendo «de mínimos», con una ratio de 15 pacientes por profesional, frente a la media europea de ocho. «Hay que cumplir el trabajo y se va a tope», afirmó, de ahí la relevancia de conservar los contratos en lugar de los 72 ceses que se han producido el 31 de enero.