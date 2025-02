El Ayuntamiento de Soria contesta a FOES: "Es sorprendente e incongruente que critiquen las obras"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La encuesta encargada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha indignado al Ayuntamiento de Soria. En la Casa Consistorial han sentado muy mal las críticas a las obras que se vienen realizando en la ciudad y el portavoz del equipo de gobierno, Javier Muñoz, ha salido al paso de las mismas en declaraciones a Heraldo Diario de Soria.

"La verdad es que el comunicado no deja títere con cabeza y nos parece sorprendente e indignante", ha señalado. En primer lugar, ha vuelto a pedir "paciencia a los vecinos y disculpas por la afectación de los trabajos" de las travesías e ironizó, "y por los trastornos que hemos ocasionado en 18 años".

Ha subrayado que "también asistimos a las críticas por las obras del parking del Espolón y ahora nadie habla de eso. Las obras las tenemos que hacer para tener una ciudad mejor y este fue el caso del Espolón y ahora de las travesías".

Ha explicado que "es incongruente que los jefes de los empresarios pidan inversiones a las administraciones públicas, el Gobierno se vaya a gastar 27 millones de euros en arreglar las travesías de la ciudad y se nos critique por ello, cuando además redunda de forma positiva en el empleo y en las empresas. Es incongruente, en suma, pedir inversiones y criticarlas".

Del mismo modo, se ha referido a la campaña de FOES 'El lujo de vivir en Soria': "Es curioso que digan que la ciudad y la provincia son sitios ideales para vivir y que en el caso de la capital digan que 'la movilidad es fluida' y que en 15 minutos se puede llegar al destino sin ningún problema con el uso del automóvil, y ahora estén hablando de todo tipo de problemas de circulación. Es incongruente lo de los jefes de los empresarios", ha reiterado. "Y gran parte de ese dinero de las obras viene aquí".

Muñoz ha acusado a FOES de tener "fijación con el Ayuntamiento de Soria, fijación para mal. Se les ve el plumero. En Soria alegan contra la ordenanza de veladores y en El Burgo de Osma, con el problema que hubo con los hosteleros, no hacen nada. Parece que les molesta que se genera inversión mientras con la Junta permanecen callados".

"¿Por qué no encargan una encuesta sobre las obras del hospital, que llevan 20 años, y su repercusión en los vecinos"?, ha preguntado. "Las obras del hospital no les molestan. O el gasto de combustible que tienen que afrontar muchos sorianos para ir a Burgos a Radioterapia. Que pregunten, ahora que hablan de falta de aparcamiento, por qué no se ha construido un parking debajo del hospital y qué opinan los vecinos de Santa Bárbara de todo esto. No han preguntado nada de esto no vaya a a ser que alguien de la Junta se moleste", ha apostillado.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento se ha referido también al dato que aportaba este miércoles Heraldo Diario de Soria, que la ejecución de las travesías había llegado al 50% de ejecución, tras una pregunta del senador del PP José Manuel Hernando al Gobierno. "Las obras benefician a las empresas y nos critican. Es como si hacemos obras en casa, ya sabemos que son molestas pero a veces hay que hacerlas. FOES con tal de 'darle' al Ayuntamiento de Soria son capaces de hacer encuestas de si las obras molestan".

Muñoz, sobre las malas relaciones por las que atraviesa FOES con el Ayuntamiento ha indicado que "no por nuestra parte. Seguimos manteniendo las inversiones y las ayudas a las asociaciones de FOES, y no sé si parece que estas salen de los árboles. Nos criticaron por subir la tasa de veladores cuando llevábamos 10 años sin hacerlo. En el comercio hemos apostado por el Soria Bonos con 250.000 euros mientras la Junta da 30.000 para todo el año".

Igualmente, ha criticado que la patronal "no diga nada cuando se sube el IBI un 11% en Navaleno y sí lo haga en Soria cuando se incrementa el IPC. Tienen el silencio por bandera para otras cosas y nosotros nunca salimos más que para contestar".

"A los empresarios del polígono les molestan las obras y por otro lado, qué hacemos cuando nos piden que hay que arreglar aceras o asfaltar carreteras. Cuando te pones a trabajar te molestan las obras".

También ha mostrado su alivio irónicamente sobre el Centro de Procesamiento de Datos (CPD): "Menos mal que esta inversión de 200 millones de euros está en una zona que no molesta, porque si llega a estar en el centro...".

Para finalizar, Muñoz ha reiterado sus "disculpas" por los problemas que las obras de las travesías están ocasionando en la ciudad aunque ha emplazado a "la finalización de las mismas".