El PP acusa a Alberto Lozano de "aplaudir sin descanso" a Carlos Martínez en el Congreso socialista

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Duro comunicado del Grupo Municipal Popular contra el ya ex asesor de Personal del Ayuntamiento de Soria, Alberto Lozano, ahora en la regional de UGT, y contra el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez Mínguez.

"Es realmente asombroso que en el Congreso del PSOE de Castilla y León, celebrado este fin de semana, Carlos Martínez agradeciera a UGT y CC.OO su 'incansable lucha y que había que seguir trabajando hombro con hombro', mientras que en el Ayuntamiento de Soria hace todo lo contrario" han señalado los populares este martes a través de un comunicado.

Pero lo que al PP le resultado especialmente llamativo, "muy llamativo" para ser exactos, es que se viera al propio Alberto Lozano en el congreso "aplaudiendo sin descanso al líder socialista, entre las primeras filas".

El PP acusa al alcalde de Soria de "ningunear a los trabajadores y a sus representantes, imponiendo todas sus decisiones y quitándoles la libertad necesaria para negociar, hasta el punto que se han dado de baja en el sindicato UGT", recuerda al respecto de la reciente dimisión en bloque de todos los cargos del sindicato en el Ayuntamiento de la ciudad.

Habla de "fichaje a dedo de Carlos Martínez" para poder solucionar los problemas de personal" y acusa al concejal de Personal, Eder García, de "no ser capaz de gestionar", y que "no ha servido más que para gastar más de 40.000 euros de las arcas municipales. No han avanzado en nada ninguno de los temas que venía a solventar el señor Lozano en estos 10 meses de gestión".

Considera el Grupo Popular que los principales asuntos que preocupan a los trabajadores municipales y que repercuten en todos los sorianos "siguen estando igual o peor que con la llegada del sindicalista", y enumeran que no existe Plan de Igualdad, nuevas sanciones laborales al Ayuntamiento, la RPT sin desarrollar, sin actualizarse el convenio colectivo y con plantones de los sindicatos municipales al concejal y su mano derecha, explica.

De esta forma, los populares denuncian "otro caso de amiguismo en las filas socialistas al amparo del sindicato UGT. Casualmente Carlos Martínez y Alberto Lozano coincidirán en Valladolid estos próximos años, seguro que con la magnifica relación que les une podrán llegar a grandes acuerdos que beneficien a todos los castellanos y leoneses como así ha sido en la capital soriana", finalizan.