21 menores esperan una familia de acogida en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El cariño, la educación en valores, el calor de un hogar y el vivir en familia son importantes para el desarrollo de la persona. Los menores que, por distintas circunstancias, están tutelados por la Junta de Castilla y León y residen en centros, también pueden tener esa oportunidad gracias a las familias de acogida. Para animar a dar el paso, desde la Junta, en colaboración con Cruz Roja, salen a la calle y hacen un llamamiento. "Que piensen en esos menores que necesitan ese cariño, que aunque se les dé en los centros y conjuntamente con Cruz Roja, que tengan el acogimiento familiar, es lo más importante porque las familias establecen una serie de valores, de principios", señaló la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, en la presentación de la campaña en la plaza Mariano Granados, ante una cuna, un triciclo, juguetes y lo que representa una habilitación, para causar el mayor impacto posible en la ciudadanía.

En Soria son 21 los menores protegidos en centros residenciales autonómicos, de los cuales, siete tienen entre cero y seis años, que esperan una familia de acogida, ya que el entorno más favorable para su desarrollo vital es el familiar.

Actualmente, se contabilizan en la provincia 26 acogimientos en familias ajenas, y otros 29 están con familiares que no son sus progenitores, aunque "cuesta encontrar familias".

Además del acogimiento familiar permanente, existen otras modalidades, como sucede con las estancias temporales, dirigidas a menores que residen en centros de la Junta y a quienes aún no se les ha encontrado una familia. Estas pueden ser de vacaciones –para niños a partir de 7 años en periodos de entre una semana y dos meses– o por periodo lectivo –una medida nueva que comienza a implantarse este año y que está destinada a que quienes tienen más de 6 años puedan pasar el curso en un entorno familiar–.

La delegada destacó que no se trata de un acogimiento preadoptivo, aquel al que se llega cuando las posibilidades de volver a la unidad familiar no es posible. "En acogida, les ayudas a desarrollarse y si se ayuda a la familia para que vuelva a reunirse mejor", indicó De Gregorio, puntualizando que cuando los menores regresan con su entorno biológico, que es el principal objetivo, siempre que es posible, "no se le prohíbe a la familia de acogida después tener vínculo, incluso con la familia biológica".

Añadió que no se pide ningún requisito especial, más allá de una preferencia de que sea mayor de 25 años, con situación económica que le permita atender al menor y que cuente con un espacio para él. "Junta y Cruz Roja les apoya, y económicamente pues la Junta abona una serie de gastos", matizó.

"Se hace todo lo posible porque vuelvan con su familia biológica y se trabaja con ella, es la finalidad", apuntó Belén Bravo, la coordinadora provincial de Cruz Roja en Soria, entidad que lleva 30 años gestionando este programa y con el que se ha vuelto a renovar: "Por eso se busca esta alternativa. Si no hay posibilidad de retorno no se hace este programa".

El gerente territorial de Servicios Sociales, José Antonio Martínez, indicó que los acogimientos se programan según las necesidades que ven los técnicos en sus evaluaciones, "puede ser un máximo de dos años y después tomar una decisión".