La nieve y la niebla ya sólo dejan dos carreteras de Soria bajo aviso a mediodía

La nieve ya apenas afecta a las carreteras de Soria a las 14.00 horas de este domingo y sólo hay una vía bajo aviso. Eso sí, la niebla ha aparecido en un tramo de autovía y la Dirección General de Tráfico (DGT) también tiene una advertencia por este motivo.

En lo relativo a la nieve y el hielo, la situación ha mejorado sensiblemente conforme avanzaba la mañana. En las primeras horas ocho carreteras secundarias y una autonómica, la CL-101, estaban bajo la lupa. En su mayor parte tenían nieve helada.

No obstante, a lo largo de la mañana las temperaturas y las labores de los equipos de vialidad invernal han dado sus frutos. A las 14.00 horas sólo estaba con aviso por nieve la SO-830 de Vinuesa al límite con La Rioja por el puerto de Santa Inés. El parte de carreteras de la Junta de Castilla y León requería "precaución" para esta carretera, pero sin restricciones como el uso de cadenas.

La niebla, por su parte, está dificultando la visibilidad en la A-11 entre Torralba del Burgo y Osma. La DGT activó un aviso el sábado por la noche que a mediodía de este domingo seguía activo, por lo que en esta zona la complicación para el tráfico es otra.

Respecto a desplazamientos habituales a Soria o desde la provincia, la situación es de normalidad. Más allá de algún atasco en Madrid, ni en la A-2, ni en las vías hacia Zaragoza ni en las que llevan a Burgos o Logroño hay problemas.

Cabe recordar que durante esta jornada prosiguen las restricciones a tráfico pesado y transporte de mercancías peligrosas.

De cara al lunes las alertas se desactivan. Quedarán en zonas del Sistema Central como el sur de Segovia y Ávila o el norte de Madrid, pero sobre el papel la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé episodios de nieve en Soria en zonas sensibles. La cota subirá paulatinamente de 1.300 a 1.800 metros a lo largo de la jornada y no bajará en los primeros días de la semana. Eso sí, lluvia no va a faltar.