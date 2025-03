Las organizaciones agrarias piden a la Junta que Soria sea declarada libre de tuberculosis bovina

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El Consejo Provincial Agrario se reunió este jueves bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y con la asistencia de los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias con representatividad en la provincia, ASAJA y la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG, para analizar diferentes cuestiones de interés para el sector agrícola y ganadero de Soria.

Los representantes del sector agrario han solicitado, por unanimidad, que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural lleve a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para lograr que la provincia de Soria consiga el estatus de oficialmente indemne a tuberculosis bovina, incluyendo los vaciados sanitarios que sean necesarios.

Se ha puesto de manifiesto que los esfuerzos de todos los ganaderos de la provincia no se pueden ver empañados por la situación de un número muy pequeño de explotaciones que no consiguen controlar la enfermedad, indicando que todos han soportado en sus explotaciones las exigencias que los protocolos de lucha contra la tuberculosis establecen, ha explicado en un comunicado la Delegación Territorial. Han mostrado su apoyo a la Administración Regional para desarrollar "cuantas acciones sean necesarias" para lograr que no haya ninguna explotación positiva a tuberculosis y que la provincia de Soria cambie de estatus sanitario, convirtiéndose en la cuarta provincia de la Comunidad Autónoma en lograrlo, lo que facilitaría a todos los ganaderos los movimientos y el comercio de sus animales.

Reconocimiento del Ayuntamiento de Yanguas como órgano sustitutorio de la Junta Agraria Local

El Consejo Provincial Agrario ha aprobado también, por unanimidad, que la Junta de Castilla y León reconozca al Ayuntamiento de Yanguas como órgano sustitutorio de la Junta Agraria Local (JAL), propuesta que será elevada a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Ante la falta de iniciativa por parte de los propietarios y titulares de explotaciones agrarias para constituir una Junta Agraria Local y con el fin de permitir la correcta gestión de los pastos sometidos al régimen de ordenación común, el Ayuntamiento de Yanguas, por unanimidad, solicitó su reconocimiento como órgano sustitutorio de la JAL en el municipio de Yanguas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Agraria de Castilla y León.

Presencia del topillo campesino

Por parte de los representantes del campo soriano se ha expuesto la situación que generó la presencia del topillo campesino a lo largo de la pasada primavera y verano, con unas poblaciones abundantes y daños a los cultivos, a lo que la delegada territorial ha mostrado su apoyo.

Se ha informado del dispositivo de monitorización de estas poblaciones que mantiene la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desde hace casi 20, con conteos durante al menos 3 campañas cada año para verificar su evolución reproductiva. Además, dado que es difícil prever la evolución, que está condicionada por la meteorología, se ha informado que a finales de este mes de marzo los técnicos del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural iniciarán una nueva campaña de conteo, transmitiendo al sector los resultados.

La defensa de los cultivos contra los daños de los topillos se reduce en la práctica al laboreo, sobre todo en las zonas colindantes con los reservorios, eriales y cunetas fundamentalmente, y a la rotación de cultivos, ante la imposibilidad técnica y económica de tratamientos rodenticidas. Las Organizaciones Profesionales han hecho hincapié en la necesidad de poder usar herramientas como las quemas y el laboreo, permitiendo que sean compatibles con los eco-esquemas de la PAC de siembra directa.

Otros acuerdos

ASAJA ha manifestado que la inclusión de las explotaciones en el Registro de Explotaciones Prioritarias es fundamental para conseguir ventajas en los accesos a distintas ayudas y exenciones fiscales en la adquisición de fincas. Para que una explotación agraria pueda ser considerada como prioritaria, se hace un estudio económico de la misma, verificando que su nivel de renta se ubica entre el 35% y el 120% de la Renta de Referencia que el Ministerio de Agricultura publica anualmente.

La elevación de los costes soportados por los agricultores, con una clara incidencia en sus rentabilidades no se ha visto reflejada en las tablas utilizadas para estos cálculos, pudiendo por ello causar perjuicios a los agricultores y ganaderos a la hora de planificar sus inversiones. El Consejo Agrario ha acordado colaborar con el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la actualización de los valores que sirven como referencia para estos cálculos.

Por parte de UPA se ha instado a la Junta de Castilla y León a informar a los ganaderos de ovino del funcionamiento de la aplicación informática Módulo Ganadero para que la actualización anual del censo pueda ser transmitida de un modo más eficiente.

COAG ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener, de cara a la próxima campaña de recolección del cereal, la imposibilidad práctica, en la mayor parte de explotaciones, de disponer de una persona que actúe de vigilante de las labores de recolección para la detección precoz de cualquier conato de incendio, abogando porque flexibilizasen estas obligaciones.

Por parte de ASAJA se ha solicitado el apoyo del Gobierno regional a los ganaderos de bovino que durante los dos pasados años sufrieron la incidencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), dado que los efectos que ha tenido en la fertilidad de las vacas se están manifestando en la actualidad y las cuantías económicas de las ayudas se quedan muy por debajo del valor de la pérdida de rentabilidad.

Por último, por parte del Servicio Territorial Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha transmitido a las OPAs la necesidad de que informen a sus afiliados ganaderos de ovino y bovino sobre la disponibilidad gratuita de dosis vacunales contra la enfermedad de la Lengua Azul. Esta virosis, que no afecta al ser humano, se va extendiendo por toda la Península Ibérica de un modo progresivo y tiene un efecto económico sobre las explotaciones muy grave, con mortalidades que pueden alcanzar el 20 % de los animales de cada rebaño. La decisión de vacunar es voluntaria en cada explotación, pero se recomienda que se aproveche la disponibilidad de la vacuna y se proceda a su administración en el mayor número posible de rebaños.