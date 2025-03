Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

"El PP ve fantasmas allí donde no los hay, siempre argumenta la defensa de los técnicos del Ayuntamiento pero otro en el primer momento que tiene siempre les atiza" para "intentar hacer daño al equipo de Gobierno". El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, salió al paso de de las declaraciones de los populares sobre el vallado de La Saca. "Puedo reconocer que el procedimiento para la compra del material" quizá "no ha sido el más adecuado", pero se hace por "una cuestión también de rapidez y por una cuestión de seguridad" por la premura de que el día del festejo "tiene que estar evidentemente hecho".

"El material está, es el más barato que se consigue en Soria, está comprado" en Soria, señaló Muñoz, quien admitió que "vamos a cambiar el procedimiento si está mal". Pero "el PP quiere coger estas pequeñas miserias para ir primero contra los técnicos de este Ayuntamiento y segundo contra el equipo de Gobierno". "Este Ayuntamiento no tiene ni empresas amigas ni empresas enemigas, este Ayuntamiento siempre cumple perfectamente con la Ley". Por otra parte, Muñoz acusó a De Gregorio de "oscurantismo". Y es que el PSOE de Golmayo quiere saber "por qué el paga como secretario interventor del Ayuntamiento de Golmayo facturas por valor de 80.000 euros al servicio de transporte sin tener un contrato detrás, no sabemos si hay un contrato, no sabemos si está regularizado, lo que sí sabemos es que están en el presupuesto 80.000 euros por un servicio de transporte que a día de hoy los concejales de Golmayo no tienen el contrato que ampare" el pago.