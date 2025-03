El PP reta a Muñoz a que enseñe la licencia de primera ocupación del edificio de la quinta planta

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria ha retado al portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, Javier Muñoz, a que enseñe la licencia de primera ocupación del polémico edificio de la quinta planta del desarrollo urbanístico Pajaritos II.

El edil del PP, Saturnino de Gregorio, se ha referido este jueves en rueda de prensa a los últimos acontecimientos derivados de este inmueble, después de que Muñoz confirmara que la empresa ya había abonado los 150.000 euros de multa y había presentado un proyecto de demolición de la quinta altura, luego de renunciar a un recurso judicial.

Muñoz se preguntó por qué los concejales populares no habían preguntado en la reciente comisión de Urbanismo por esta cuestión. "No sacaron la ejecución de sentencia de la quinta planta", ha argumentado De Gregorio. "Miente Muñoz. Que enseñe la licencia de primera ocupación, no vale la declaración responsable".

El PP ha anunciado que en el pleno municipal de este viernes presentarán una moción para solicitar una comisión de investigación de las obras de la Juventud, después de que se detectara en junio del pasado año la presencia de trabajadores em situación irregular. "Es un caso escandaloso para un equipo de gobierno acorralado por la podredumbre", ha subrayado el concejal Javier Jiménez, quien ha acusado a Javier Muñoz de "poner en marcha el ventilador". "Nos están acusando a nosotros de connivencia entre técnicos y políticos en Golmayo cuando un juez ha señalado la mayor aberración urbanística con la quinta planta".

Santamaría se ha referido al hecho de que su grupo ya ha pedido hasta en dos ocasiones una comisión de investigación sobre la Juventud "y no ha habido más que silencio en las dos ocasiones. Nosotros no somos jueces pero los sorianos no somos tontos y quieren tapar presuntamente las irregularidades".

Los concejales han vuelto a poner en el punto de mira al técnico que gestionó las obras de la Juventud. "Tenemos 1.000 folios ya estudiados sobre este técnico. Desde el 8 de junio de 2024 hemos pedido información en 20 ocasiones sobre las obras de la Juventud".

En este sentido, Santamaría ha vuelto a recordar los trabajos del vallado de La Saca. "El señor Expósito (Muñoz) dijo a los cinco minutos que el procedimiento no había sido el más adecuado, por lo que habría que preguntarse, ¿cuándo se enteraron? ¿en esos 5 minutos? Esto nos lleva a pensar que el equipo de gobierno conocía ese procedimiento de licitación".

El edil ha pedido al PSOE que apoye este viernes la comisión de investigación, "que sean valientes".

De Gregorio, tras las críticas recibidas por su gestión en el Ayuntamiento de Golmayo, ha indicado que "quieren desviar la atención sobre sus incompetencias", y defendió todos los expedientes. "No hace más que meter la pata. El lunes preguntaremos por qué más de un millón de euros de ingresos no se han materializado en este Ayuntamiento".