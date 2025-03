La Junta aborda la obligatoriedad de la línea Soria-Castejón para que Valcorba esté en la red Cylog

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

"Un escrito demoledor para las aspiraciones de que Valcorba entre en la red Cylog". Así de contundente se ha mostrado este viernes el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Y es que, efectivamente, el documento de las prescripciones "indispensables" exigidas por parte del Gobierno regional para que el polígono de la ciudad quede encuadrado a la red Cylog sí habían llegado a las dependencias municipales, y el regidor soriano ha dado cuenta de ello a los medios informativos.

"La Junta aborda la obligatoriedad de la rehabilitación de la línea Soria-Castejón" para que Valcorba pueda entrar en la citada red, según ha señalado el alcalde, quien ha vuelto a incidir en que "es fundamental que Soria pueda entrar en la red".

"No podemos vincular una cosa con la otra", ha señalado Martínez Mínguez. No podemos castigar a la ciudad, no es asumible que la capital se quede fuera del plan de desarrollo".

"No entendemos cuál puede ser la solución". En este sentido, el alcalde ha indicado que pedirán una nueva reunión con los representantes de la Consejería de Movilidad de la Junta "para que Soria no vuelva a ser castigada". De igual modo, ha añadido que citará a empresarios y sindicatos y otras fuerzas sociales de Soria para impedir "que Soria se quede fuera. No tiene sentido. La A-15 desde Soria hacia Ágreda también está en obras. Vamos a poner todo el énfasis y la fuerza de Soria para que se pueda entrar en la red Cylog".

La respuesta de la Junta a los requerimientos de Soria para su encuadre en la red consta de "4 folios". "Queremos lo que tienen otras provincias. Esto no es que la Junta pone el logo y ya está. Además, nos dice que no conlleva compromiso económico. La Junta invita y nosotros pagamos". Además, ha recordado el convenio de hace 20 años con el Gobierno regional para el desarrollo de suelo.

"Me van a salir calificativos demasiado gruesos", ha incidido. "A ver si somos capaces de hacerle ver a la Junta que Soria resiste", ha finalizado.