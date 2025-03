La compraventa de vivienda sube en Soria a su nivel más alto desde la entrada en vigor del PGOU

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La compraventa de vivienda se acelera de manera significativa y alcanza una marca desconocida desde hace bastantes años. Concretamente, desde 2006 hacía que no cambiaban de manos tantas unidades, en un mercado que se anima y que también tira al alza de los precios. El cierre de 2024 arroja un total de 757 transacciones, una cifra por encima de los valores previos a la crisis financiera y que no se daba desde ese 2006 en que entró en vigor el PGOU de la capital soriana. En relación a 2023, el aumento es de 110 unidades, ya que aquel ejercicio cerró con 647 registros, según el seguimiento de la serie estadística del Ministerio de Vivienda. La vivienda con más de cinco años de antigüedad constituye el grueso de las compraventas en la capital soriana. De manera que lo que no varía es la tendencia que sitúa en un segundo plano a la vivienda nueva. De los 757 registros del año pasado, únicamente 218 se correspondieron con las casas de reciente construcción. Menos de una tercer pate concentra las preferencias o posibilidades de los compradores.

Con un 28,8% de representación, las casas nuevas no es que sumaran un mal año, relativamente hablando. Se trata del porcentaje más considerable desde 2020, cuando las viviendas de menos de cinco años de antigüedad pesaron un 36,3%. En 2023 el porcentaje se quedó en el 20%, por un 19% y un 23,2%, respectivamente, en 2021 y 2022.

En cuanto al total del año pasado, las 757 transacciones se quedaron lejos de las nada menos que 874 de 2006. La expectativa del planeamiento disparó la cantidad en una capital que había hablado durante años de la entonces nueva normativa. En aquel 2006, la vivienda nueva quedó en 460 unidades, representando el 52,6% de las operaciones. Y no fue el ejercicio en que la proporción fue más abundante. Para ello hay que desplazarse a 2012 y su 67%. Precisamente 2012 marcó un año de inflexión para las casas de menos de cinco años desde su construcción, ya que a partir de este año la representación de esta modalidad quedó relegada en el mercado. Ya en 2013 la proporción había bajado al 35% y desde entonces en ningún ejercicio se ha sobrepasado el 50% de presencia en el mercado.

La crisis financiera que comenzó a sentirse en 2008 afectó de manera singular al sector del ‘ladrillo’, aunque en Soria los efectos se hicieron sentir más tarde. Y es que en 2009 y 2010 todavía constaban más de 600 transacciones, en un entorno que no volvió a repetirse nada menos que hasta 2022. Las consecuencias en la capital soriana fueron especialmente duras en el ‘batacazo’ de 2013, cuando se llegó al mínimo de 262 operaciones.