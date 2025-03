Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los centros infantiles donde hay más de un 50% de docentes vacunados de la gripe registran una disminución significativa de las infecciones respiratorias entre los alumnos. Es uno de los primeros resultados que se han obtenido del estudio impulsado por el pediatra Rafael Peñalver Penedo al inicio del pasado curso escolar con el fin de poner coto a los contagios en las guarderías. Un dato “importante”, según el propio Peñalver para fomentar la vacunación entre los profesionales de los centros infantiles.

Para los resultados parciales, que corresponden al curso 2023-2024, se recogieron datos de 20 guarderías, donde se constató una media de casi un caso por niño y mes, la mayoría infecciones respiratorias de vías altas (IRVA), en segundo lugar, gastroenteritis agudas y después conjuntivitis.

Infecciones que por cada niño supusieron 0,88 días de antibiótico al mes; 0,75 ausencias al mes; 0,33 visitas al pediatra al mes; y 0,13 visitas a Urgencias al mes, añadió el pediatra, quien también destacó que “hay mucha relación entre número de hermanos y las infecciones, pero, curiosamente, cuantos más hermanos, menos infecciones totales y de cualquier subtipo”.

Además, a mayor nivel educativo disminuyen tanto las infecciones totales como las visitas a urgencias, si bien no constan en el estudio “diferencias en nada respecto a si separan por edad en las guarderías o si hay política de exclusión con los enfermos”.

Curiosamente el equipo investigador del proyecto que lleva por título ‘Incidencia y factores de riesgo de enfermedades infecciosas en escuelas de Educación Infantil de la provincia de Soria’, ha constatado resultados como que “no hay diferencias entre los centros donde se ventila más con respecto a los que lo hacen menos veces”, además de que” en las guarderías donde lavan las manos a los niños más de tres veces al día se registran más catarros”, o que “en las que se lavan las manos más de 10 veces los profesores hay más gastroenteritis y más ausencias”. Del mismo modo que en los espacios donde se limpian superficies más de tres veces al día, hay más ausencias, días de antibiótico y otitis.

“Las medidas preventivas como limpieza de superficies, de manos o ventilación no se asocian claramente a una reducción de infecciones, ya que solo se ha visto en algunos casos y nos resulta sorprendente porque son cosas muy demostradas en estudios previos”, manifestó el pediatra.

A este respecto, reconoció que el equipo esperaba “más diferencia en cuanto a que las medidas que ya se sabe que previenen infecciones redujesen más los contagios en las guarderías”. A su juicio, “sí parecen útiles, pero no reducen con tanta contundencia en nuestra muestra como en estudios previos” que ya están publicados.

También les ha llamado la atención, a partir de los datos facilitados para el estudio, que la lactancia materna no se asocie a protección frente a enfermedades infecciosas porque “está más que demostrada esa asociación”. Y es que se reflejaba que el 86% de los pequeños habían recibido lactancia materna, pero no se registraba “ninguna asociación significativa entre darla o no, ni por número de meses, con las infecciones, de modo que “parecía no parece proteger en nuestra muestra”. No obstante, lo cierto es que los investigadores señalaron que no habían concretado en las encuestas si era exclusiva o mixta, de modo que Peñalver lo vinculó con este detalle.

Los resultados se presentaron hace unos días a los participantes de las guarderías de intervención en una charla que se celebró en el salón de actos del Hospital Santa Bárbara, donde también se repasaron las medidas preventivas y se resolvieron dudas sobre el manejo de las enfermedades más frecuentes de los niños.

Este curso sigue el estudio en 18 centros, de los que a la mitad se le está realizando una intervención mediante el refuerzo de las medidas preventivas. “No queremos especificar más para no alterar los resultados”.

Cabe recordar que el estudio impulsado por el pediatra Rafael Peñalver Penedo al inicio del curso escolar 2023-2024 con el fin de poner coto a los contagios en las guarderías se presentó a finales del año pasado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), con el fin de darlo a conocer a la comunidad pediátrica y que pueda así ‘exportarse’ a otras provincias.