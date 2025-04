El Ayuntamiento de Soria obtiene un superávit de 2,3 millones y la deuda con los bancos es de 24,1 millones

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

"Las cuentas van bien en el Ayuntamiento aunque a algunos les moleste". Así se ha expresado este martes el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, quien ha presentado el resultado de la liquidación de las cuentas del año 2024.

El informe de intervención desvela que la capital tuvo al cierre del pasado ejercicio un superávit de 2,3 millones de euros, la deuda con los bancos ascendió a 24,1 millones, la liquidación arrojó un resultado positivo de 1,8 millones, el ahorro neto se estableció en 3,9 millones y el remanente de tesorería alcanzó la cifra de 10,1 millones.

Además, la ejecución presupuestaria fue de 15,5 millones, lo que representa el 54%. "A través de los fondos europeos no hemos dejado escapar prácticamente nada", ha señalado Muñoz, para quien "la senda económica del Ayuntamiento es la adecuada y así lo reafirman los datos año tras año". Dos pilares ha defendido el edil: "El incremento de los servicios públicos de calidad del ciudadano y, ante todo, la inversión en los dos últimos años".

El remanente de tesorería, más elevado que el del año pasado y que en muy pocas semanas en 2024 el Ayuntamiento se vio forzado a utilizarlo para pagar facturas, "asegura un colchón muy importante" para evitar modificaciones de presupuesto.

De la deuda se amortizara este año definitivamente, tras años de "estancia", los fondos Avanza y Reindus, con un último pago de 168.000 euros. La deuda en el Ayuntamiento se eleva a un porcentaje del 52,65% (el año pasado fue muy parecida, del 52,25%), "muy por debajo del 75% y más todavía del 110% que marca la ley y que imposibilita nuevos endeudamientos. "Es una cantidad controlada en el tiempo y que se mueve en límites muy moderados".

El periodo de medio de pago a los proveedores en 2024 se estableció en 24,18 días, "una cifra también moderada", después de que se eliminara el plazo de 30 días de "cortesía". "Cumple las expectativas", ha declarado también Muñoz sobre la ejecución presupuestaria.

De mismo modo, Muñoz ha manifestado que "no entendemos la deuda cero porque siempre vamos a tener necesidades y proyectos en el día a día que no se pueden financiar en un año. El mercado, por ejemplo, tuvo un coste de 10 millones de euros. No creemos en la deuda cero".

En este sentido, ha diferenciado la deuda de la Junta de Castilla y León, que es del 19%, con la del Ayuntamiento del 52%. "A nosotros se nos mide por los ingresos y a la Junta por el PIB, que asciende a 14.000 millones. Los vecinos de Soria ven dónde está su deuda clarísimamente en sus barrios, y la Junta paga de intereses al año 1,700 millones de euros".

Tasa de subsuelo

A preguntas de los informadores, Muñoz ha retado al Grupo Municipal Popular a qué desvele el nombre de la empresa que a su juicio no paga por la ocupación de vía pública. "Nosotros estaremos encantados de recaudar más dinero". Ha explicado que la tasa en total ascendió a 750.000 euros "y se liquida con los ingresos de las empresas, el 1,5%, menos Telefónica que está exenta. Iberdrola es la que más paga, el 50% del total. Nosotros liquidamos lo que se nos traslada y si ellos disponen de datos que nosotros desconocemos, que se nos trasladen".

En este punto ha puesto el ejemplo de los veladores. "Si un negocio de hostelería pide para 12 mesas y coloca 50, es evidente que la solicitud no es correcta y la policía administrativa puede comprobarlo".

Sucesión

Para finalizar, a Muñoz se le ha preguntado también sobre si, a la vista de los resultados económicos del Ayuntamiento, se plantearía suceder en la Alcaldía a Carlos Martínez Mínguez cuando culmine su paso a la región y su acceso a las Cortes. Su respuesta ha sido que "Carlos Martínez está muy bien en el Ayuntamiento de Soria y va a ser alcalde durante mucho tiempo. Es el secretario general del PSOCyL y ya dijo que cuando sea presidente de la Junta dejará la Alcaldía. Cualquiera de los doce concejales del PSOE está capacitado para coger las riendas del Ayuntamiento", ha apostillado.