La 'odisea' va despacio: el primer viaje en bus de Renfe de Madrid a Soria se alarga más de 5 horas por el tráfico

Cinco horas y media para llegar de Madrid a Soria. El primer viaje en autobús desde la capital madrileña y hacia la estación del Cañuelo habilitado por Renfe por la supresión del tren hasta diciembre debido a las obras en el corredor entre Zaragoza y Algeciras fue una auténtica tortura para la mayoría de los viajeros, una veintena, que no dudaron en calificar el periplo de «tercermundista, una vergüenza», ni en presentar una queja formal. Desde Renfe aseguraron que la demora se debió a problemas en el tráfico, primero en la salida de Chamartín y después durante la ruta, poniendo de relieve que los imponderables de la carretera pueden provocar situaciones de este tipo. El viaje, sin incidentes, está previsto que dure cuatro horas y media porque se mantienen las mismas paradas que en el servicio de tren pero, tal y como recalca el operador ferroviario, la ruta por carretera no discurre paralela a las vías y por lo tanto el recorrido es más largo.

El resto de los servicios que realizó Renfe en el primer día sin tren, por las obras de la infraestructura ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza que va a llevar a cabo Adif, se desarrolló con normalidad. El primer bus entre Almazán y Guadalajara con parada en Sigüenza fue bien, y el más madrugador, directo, partió de la estación soriana del Cañuelo a las 7.26 horas y arribó a Chamartín según lo previsto, menos de tres horas el directo y cerca de cinco con paradas, tal y como confirmó el operador.

Los usuarios del servicio inverso no tuvieron tanta suerte. De hecho, ya comenzó con mal pie. Eran las 8.00 horas, la prevista de salida, cuando el autobús ni siquiera había llegado a Chamartín, por lo que los usuarios tuvieron que esperar a las 8.30 horas para poder emprender viaje, en esta ocasión con paradas por los pueblos. De hecho, los servicios que realizan el Madrid-Soria no serán directos. Paran en Guadalajara, Jadraque, Sigüenza, Torralba, Almazán Villa, Tardelcuende y Quintana Redonda, respetando el trayecto que realizaba el tren.

Algunos de los viajeros mostraron ayer su disconformidad con esta circunstancia y reclamaron que haya servicios directos a la capital soriana, ahorrando recorrido y por lo tanto recortando tiempo de viaje. «Hemos parado por todos los pueblecitos, pasado por terraplenes, con unas alturas... El autobús ha tenido que parar cuando pasaba un tractor porque no cabían los dos en la carretera», se quejaron algunos usuarios del primer servicio de Madrid a Soria, que ayer tardó una hora más de lo previsto. «Ha sido una porquería, ni los africanos», fue más allá uno de los viajeros, indignado además porque no llegó a la cita que tenía a las 13.30 horas en la capital soriana. Pasados unos minutos de esa hora es cuando arribaba el bus a la estación de tren, si bien, aún tenía que emprender de nuevo viaje para hacer las paradas de Tardelcuende y Quintana, que ayer, de forma puntual, no se hicieron en el recorrido lógico previo a la capital soriana.

El viaje de Chamartín a Soria tiene su salida a las 8.00 horas y la hora de llegada prevista a las 12.33 horas, según consta en la página de Renfe, si bien, la carretera nunca garantiza tiempos de viaje. La operadora aseguró que ha realizado las correspondientes pruebas con los conductores de autobús y los servicios se irán ajustando para una mejor prestación.

El último servicio de Madrid a Soria el día 31, el día previo a la supresión del tren por las obras, ya no llegó ninguno al Cañuelo. Desde Sigüenza, los pasajeros fueron trasladados en autobús, para que la máquina no quedara atascada en la estación soriana, explicó Renfe.

El problema es que conductor del autobús llegó tarde a Sigüenza a recoger a los pasajeros y se perdió al salir de la localidad, por lo que, según el testimonio de algunos viajeros, llegó una hora tarde a Almazán.

Renfe ha querido mantener paradas y la única que ha suprimido –no en todos los casos– es la del corredor del Henares, precisamente por los habituales problemas de tráfico en esa zona y para tratar de evitar que afecte a los tiempos de viaje. De ese modo, lo que puede hacer un viajero de la línea Almazán-Guadalajara es tomar en la capital manchega un cercanías que le lleve hasta Madrid, con el mismo billete, sin pago adicional.

La sustitución del tren por el autobús, del 1 de abril y hasta el próximo 15 de diciembre, obliga a interrumpir la circulación de trenes entre Guadalajara y Plasencia de Jalón. Este corte afecta a los servicios de Media Distancia de Renfe entre Soria y Madrid, que no pueden realizarse en tren al estar cerrada la vía entre Guadalajara y Torralba.