Soria marca nuevo récord de recaudación de impuestos del Estado con 255,85 millones

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Estado ingresó durante todo 2024 un total de 255,85 millones de euros de los impuestos de los sorianos, casi un 8% con respecto al año anterior, marcando un nuevo récord histórico en la provincia. Es además tres veces la cifra registrada quince años atrás, en 2009 y plena crisis económica, cuando se obtuvieron 86,86 millones. Y en los dos primeros meses del año ya se han ingresado 54,38 millones, una quinta parte de todo lo recaudado en 2024.

Pero aún llama más la atención la recaudación del IVA, 99,4 millones de euros, con máximos históricos en Soria. Es más, en diez años se ha duplicado, dado que en 2014 alcanzó los 49 millones de euros. Esto supone casi el 40% de todos los ingresos tributarios en la provincia, 255,85 millones, marcado por el aumento del consumo a raíz del descenso de la inflación, tal y como indica la presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Soria, Mercedes Ciria Berzosa.

Pero aún es más significativo el IVA en los dos primeros meses del año, 27,1 millones de un total de los 54,3 millones que han ingresado las arcas del Estado en la provincia, debido al pago del IVA correspondiente trimestre y el recaudado de las grandes empresas. Así, para este 2025 se espera que siga aumentando la recaudación del IVA «con los aranceles y la nueva política a nivel internacional, que elevarán los precios de algunos productos y, con ello, el IVA», considera Ciria. Además, cree que Soria tendrá «productos con exceso de oferta, de modo que si no se consiguen vender en el mercado internacional, podrían bajar el precio y, con ello, la recaudación». No obstante, reconoce que la provincia no es una gran productora de bienes con demanda por parte de EE UU, pero sí que tiene claro que «todos los mercados van a convulsionar, por lo que de un modo u otro nos va afectar».

Y es que en 2024 los ingresos obtenidos por el IVA se incrementaron un 7,3% con respecto a 2023. «Si nos interesamos en conocer lo sucedido en IVA observamos que se importaron más productos o más caros y eso supuso un 13% más de recaudación que en 2023, muy por encima del total de media nacional de un 0,2% de incremento respecto a 2023». También señala la presidenta de los autónomos que «las operaciones interiores crecieron, pero solamente un 3,7%, por debajo de la media nacional, que fue de un 6,4%». Lo cierto es que ese impulso de la recaudación en importación «permitió que nuestro crecimiento en recaudación fuera muy similar a la media española 7,9% en términos netos y un 7,3% en Soria, por encima de Castilla y León con un 4,7% de incremento en la recaudación neta de IVA, por lo que suponemos que Soria importó más productos o bien a un precio superior, respecto a 2023, de ahí el aumento en la recaudación de IVA».

También tiene claro que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha elevado los salarios y ello se refleja en el IRPF, pero al mismo tiempo insiste en que «si no conseguimos seguir en la senda del crecimiento económico, podríamos tener problemas con el empleo». En este sentido, recuerda que «nos falta estructura y no se han tomado las políticas estructurales necesarias en Europa y en España para mejorar en términos de producción de bienes, por lo que seguimos dependiendo de la economía mundial. Un escenario distópico que se cierne sobre los mercados internacionales y que puede resultar más o menos grave dependiendo del sector y de las políticas de unos y otros gobiernos».

De hecho, han aumentado los ingresos brutos por el IRPF de los dos primeros meses del año, derivado de las retenciones del trabajo, pero también del incremento del número de contratos y del incremento en los salarios, aunque Ciria puntualiza que «el efecto del SMI se observará en la recaudación del mes de abril».

En cuanto a los resultados de la declaración del impuesto de sociedades las empresas sorianas aumentaron en 2024 su tributación un 4,4%, en el mismo porcentaje que la media nacional de un 3,7% respecto a 2023. «Hemos de destacar que las devoluciones del impuesto supusieron un incremento de caso el 50% respecto a 2023, ya que algunas empresas pagaron anticipadamente más impuestos, por los mejores resultados del año previo y posteriormente la agencia Tributaría ha tenido que devolver esos importes cobrados en exceso, ya que sus resultados, que trabajan con los de 2023, han sido inferiores».

Precisamente el impuesto de sociedades es uno de los claros indicadores reales de la situación económica de la provincia, pues grava la renta de las empresas y demás entidades jurídicas, y en 2024 siguen en la línea de crecimiento, con un aumento del 4,4% con respecto a 2023 y supera los 40 millones de euros en 2024. Ese año sí experimentó una importante recuperación tras la época Covid, con el incremento de un 39,9% con respecto al año anterior, dado que se recaudaron 38,5 millones frente a los 27,55 millones de 2022.

En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) de enero a diciembre de 2024 resultó un acumulado de 114,64 millones, un 7,3% más que el año anterior, con ingresos brutos de 146,87 millones (un 8,4% más) y 32,16 millones en devoluciones (un 12,4% más).

En cuanto a la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes, IRNR, en la provincia se obtuvieron 511.000 euros frente a los 377.000 euros de 2023. De este modo, en el primer capítulo, el que engloba IRPF, impuesto de sociedades y el IRNR, fueron ingresados en la Agencia Tributaria 157,171 millones, un 7,8% más que en el año precedente, 145,79 millones de euros.

En el capítulo dos que contempla la Agencia, es decir, tanto el IVA como los impuestos especiales y tráfico exterior, la cifra se elevó a 97,23 millones de euros, frente a los 90,13 millones, es decir, un 8% más. De impuestos especiales la recaudación fue negativa, -2,2 millones (el año anterior el acumulado fue también en negativo con 2,53 millones), y en tráfico exterior la recaudación fue de 1.000 euros; el año anterior fue nula.

El capítulo tres, el correspondiente a tasas y otros ingresos, supuso en la provincia una recaudación de 1,44 millones de euros, un 16,3% más, dado que el año anterior se ingresaron 1,243 millones de euros.