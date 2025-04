El idioma artificial más hablado en el mundo del que Soria va a ser la capital mundial y que es el más fácil de aprender

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Soria acoge entre el 1 y el 4 de mayo el Congreso Español de Esperanto, la lengua artificial que resulta varias veces más sencilla de aprender que cualquier lengua nacional. Una capitalidad del esperanto la de Soria, que espera la participación de más de 150 congresistas, de los que una tercera parte procederá de otros países. La cita en el Espacio Santa Clara es la 83 del Congreso Español sobre la lengua artificial creada a finales del siglo XIX por Ludwik Zamenhof. El médico polaco ideó un idioma neutral, fácil de manejar y que pudiera servir de base de comunicación entre personas de diferentes culturas y lenguas, con el objetivo de trabajar por un mundo más pacífico..

"El esperanto es una lengua internacional y planificada, desarrollada con el objetivo de servir de medio de comunicación común por encima de las diferentes culturas, con una característica distintiva: su neutralidad, la ausencia de privilegios para los hablantes de un idioma nacional concreto". De esta manera define la lengua la Federación Española de Esperanto. Basada "en la regularidad y la internacionalidad", las "raíces de origen indoeuropeo proporcionan internacionalidad al léxico, sin embargo, la verdadera clave de la facilidad de aprendizaje del esperanto no es su vocabulario, sino su estructura".

Una estructura basada en la simplicidad y regularidad. La gramática es lógica y no presenta excepciones, de ahí la facilidad de aprendizaje. Todos los verbos se conjugan de manera uniforme y las palabras se forman a partir de raíces y afijos que permiten crear un vocabulario amplio. "Los elementos que forman las palabras son intercambiables y las terminaciones nos indican si una palabra es sustantivo, adjetivo, verbo, etc. Por ejemplo, el verbo en infinitivo siempre termina en -i, el substantivo en -o, el adjetivo en -a y el adverbio en -e", recuerda la Federación Española. El esperanto tiene una ortografía fonética, cada letra representa un sonido único y no hay combinaciones de letras que produzcan sonidos impredecibles.

El esperanto no cuenta con estatus de idioma en ningún país, pero es ampliamente seguido por hablantes de todo el mundo. La cultura esperantista, con literatura, conferencias, música y eventos como el Congreso que acogerá Soria se ha visto potenciada no sólo por el entusiasmo de sus seguidores (varios millones en todo el mundo), sino también por internet y las nuevas tecnologías. Las actividades promueven el intercambio cultural y la amistad entre personas de diferentes nacionalidades. Existen numerosos recursos en la web para aprender esperanto, como cursos, diccionarios y comunidades virtuales. Con ellos es posible conocer la lengua artificial y practicarla, aparte de adentrarse en una comunidad apasionante.