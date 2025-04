Losán firma el despido de 47 empleos pero con el futuro incierto del resto

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con la firma del acuerdo del expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de 47 contratos en Tableros Losán culmina un arduo proceso de negociaciones entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores que arrancó el 4 de febrero con el anuncio del ERE mientras la plantilla estaba inmersa en un expediente temporal desde hace más de 14 meses. Ahora, los trabajadores saldrán de manera escalonada: la marcha de 26 primeros será el próximo 25 de abril; otros 11 se irán el 9 de mayo, y los últimos 10, el 16 de mayo. Con 26 días por año trabajado y un máximo de 14 anualidades.

La dirección de la empresa tuvo que levantar ayer por la mañana el ERTE para poder presentar por la tarde el ERE de 47 despidos, de manera que una vez finalizado el plazo de quince días pertinente, podrán salir los primeros. Serán 26 y lo harán el próximo 25 de abril. Una semana después se marcharán otros 11 y ya el 16 de mayo será el turno de los 10 últimos, de acuerdo con el acuerdo firmado ayer entre los delegados sindicales y los representantes de Losán.

Se cierra así un proceso que arrancó el 4 de febrero, pero que no deja tranquilos a los 70 empleados que se quedan, dado que la empresa a día de hoy no ha presentado ni un plan de viabilidad ni un proyecto a medio plazo, de modo que la incertidumbre es total, según califican desde UGT. Y es la dirección que por primera vez alegaba causas económicas y no sólo productivas, como venía justificando hasta ahora la aplicación de los sucesivos ERTE a los trabajadores en los que la plantilla llevaba inmersa 14 meses. Al inicio de las negociaciones planteaba 20 días por año trabajado y máximo doce mensualidades, el mínimo exigido por ley.

Lo que sí que les han garantizado es que tienen el compromiso de la Junta de Galicia de abonar dos millones de euros en una ayuda que será inminente, y luego otros cinco, para luego recibir otros dos millones de euros de la Junta de Castilla y León, de la que también tienen confirmado su apoyo.

El pasado miércoles se celebró una asamblea en la que debían votar los 47 empleados que figuraban en la lista de despidos que había publicado Losán dos días antes. Dos no se presentaron, tres votaron en contra y 42 a favor de 26 días de indemnización y 14 mensualidades, tal y como se acordó en la última de las reuniones entre los delegados y Losán.

Cabe recordar que en este ERE Losán aplicará el convenio regulador a los mayores de 55 años por lo que hará frente a las cotizaciones a la Seguridad Social hasta que los trabajadores puedan jubilarse con 61 años, por tratarse de un expediente por causas económicas. El acuerdo también recoge la creación de una bolsa de empleo con los trabajadores afectados por el ERE para que, en el momento de hacer una contratación en la empresa, aquellos incluidos en la misma tengan prioridad para acceder al puesto que se oferte.

«Confiamos que los cerca de 70 empleos que se mantienen sean en un proyecto viable y de futuro en la provincia, así como que la empresa siga adelante y esto sea solo un ajuste puntual. El principal problema de Soria es la despoblación y no nos podemos permitir el lujo de perder empresas ni puestos de trabajo», indicaron desde CCOO Soria.