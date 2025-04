«Es la visión de un estilo propio que me define»

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Hasta el próximo 26 de abril el Espacio Alameda acoge ‘Colecciones’, de Susana Villar, una exposición en la que se siente la alegría a través de la luz y el color y que huele a primavera. Un total de 36 cuadros divididos en cuatro colecciones, como su propio nombre indica, de un trabajo de más de 13 años, resultado de su evolución pictórica a lo largo de toda su carrera profesional.

La pintora reconoce que después de pasar por un montón de técnicas, formas y estilos, «quería eliminar todo», y se puso un lienzo en blanco para «no tener ninguna referencia y ver qué podía sentir dentro».

Y sin pensar en lo que podría pasar empezó a crear colecciones, diálogos de color y evolucionando a lo largo de más de 13 años.

«Al principio fue duro porque tenía un camino más o menos establecido, en el que había realizado mucha figuración y técnica, lo que era un maremágnum para mí; mientras creaba estaba todo el tiempo en tensión», señala Susana Villar, quien constata que ahora su obra «roza lo abstracto, con muchas manchas de color».

La primera de sus colecciones que se exponen estos días en el Espacio Alameda de la capital soriana es ‘Los diálogos de color’, «una visión épica de lo cotidiano, reflexiones con fragilidad, impulso de búsqueda: pesquisas para modificar el pensamiento y balancearlo hasta conseguir formas comunes, aplicarlas tanto a trazos como al color».

Así, quedan un poco como observaciones, reflexiones en las que desapareciera la forma: «Observaciones reflexivas».

‘Intención’ es «un permanente cambio desarrollándose entre la tensión figurativa y abstracta, creando así un plano semántico adicional. Una realidad entendida como tiempo, más espacio, más color, más evolución y más dibujo». Cuenta que empezó a partir de un saco de boxeo: «Quería mostrar que cuando lo golpeas no ves los puños, no ves los movimientos. De la misma manera que cuando pasas rápido por un jardín no ves las flores; ves los colores. Esto es lo que intenté que quedara».

La tercera de las colecciones es ‘Zapatos de geles’, «una conversación que tiene el arte con lo real y lo ideal, pasando por la forma, la belleza personal». Se confiesa una apasionada de los zapatos de tacón por los que tiene una atracción personal, por lo que decidió incluirlos para darles un sentido más figurativo «con mucho estilo».

Y de ‘Springland’ explica que son «las manchas más ricas en colores». Intenta crear una narrativa armoniosa, donde el color se convierte en lo material. «El mundo de lo invisible más abstracto, un conjunto de vibración en el que los colores se desplazan cuyas formas no son figurativas, pero tienen una importancia estética». Además, reflejan la pasión por vivir.

Reconoce que no ha sido una exposición fácil, producto de más de 13 años de trabajo, en la que además ha intentado dar una visión más profunda: «Cuando pinto busco un estilo propio que me defina; es lo más importante».

No obstante, y pese a su «informalismo abstracto», explica que sigue pintando temas más figurativos, sobre todo por encargo, que compatibiliza además con la docencia en su Academia de Pintura. De hecho, imparte clases desde hace mas de 20 años para todas las edades, enseñando diferentes modalidades de técnicas, tantos secas como húmedas.

Y cuando finalice la muestra de ‘Colecciones’ en Soria, ya tiene otro rumbo; se irá a Zaragoza, donde se expondrá en la galería de arte Cristina Marín, ubicada en la calle Manuela Sancho a partir del 29 de mayo.