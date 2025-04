El alcalde de San Esteban destaca el avance del puente provisional pero insiste en una alternativa definitiva

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz avanza hacia una solución temporal para el tránsito en el municipio con la construcción de un puente provisional, una infraestructura que busca garantizar la seguridad de los vecinos mientras se trabaja en una respuesta definitiva. Aunque el avance es significativo, el alcalde, Daniel García, insiste en la necesidad de un compromiso firme por parte del Gobierno central. “Son buenas noticias para el municipio porque vemos una solución alternativa, aunque seguiremos trabajando en una definitiva. Vamos fase a fase y esto es una de las que tenemos que cumplir y que tiene raciocinio, ahora que se triplica la población”, asegura.

El puente provisional, de tipo Mabey, es una estructura utilizada en situaciones de emergencia y conflictos bélicos y tendrá capacidad para soportar hasta 55 toneladas, lo que permitirá garantizar el paso de vehículos y maquinaria necesaria para la actividad económica local. Los trabajos ya han comenzado, con labores de tala y desbroce, y ahora se procederá a recrecer las orillas para igualarlas en altura y construir los apoyos de hormigón. Según las estimaciones, los militares podrán completar el montaje en cuestión de días, con revisiones mensuales posteriores.

Sin embargo, el alcalde insiste en que la solución no debe quedarse únicamente en el puente provisional. “No tiene lógica que ahora que se va a hacer un puente alternativo no hagamos sinergias, coordinemos las actuaciones, se tome el tiempo necesario, reparen íntegramente este puente, utilicemos el otro para el tráfico y luego trabajemos para otro definitivo”, explica.

No obstante, lamenta que esa no sea “la hoja de ruta de la Subdelegación” y critica la falta de comunicación para una estrategia conjunta. “Tienen que entender que esta infraestructura es competencia nacional, pero el resto del municipio es competencia municipal, y con quien tienen que negociar es conmigo, que represento a los vecinos”, subraya.

También critica que, con la llegada de la campaña agrícola, las autoridades prefieran “de alguna forma” abrir el puente medieval “y esperar que no pase nada”. Ante la incertidumbre, García advierte sobre los riesgos de no actuar con responsabilidad. “Deseo que no pase nada, pero si ocurre, seré el primero en tomar las medidas legales necesarias para que los responsables afronten las consecuencias”, asegura.

Desde el Ayuntamiento, García ha defendido desde el derrumbe parcial del puente medieval que la solución debe incluir una infraestructura moderna y definitiva. “Lo que quiero es un compromiso de que, esté quien esté en el Gobierno central, hagan una variante que nos permita vivir con una cierta comodidad y con una infraestructura que es necesaria en el siglo XXI”, recalca. A la espera de respuestas, García reitera su petición de diálogo con el ministro Puente. “Espero que me reciba, y si no, en Bruselas espero que me escuchen, porque esto es un tema de derechos humanos”, concluye.

Por otro lado, el alcalde valora que “la campaña de bonos al comercio local ha sido un éxito”. Según el alcalde, más de 1.800 bonos han sido entregados, incentivando la compra en los establecimientos del municipio durante la Semana Santa. Con este programa, espera apoyar a los comerciantes que han sufrido la falta de tránsito por el puente y prolongarlo hasta que la situación se normalice, aunque ya se estudia en otro tipo de medidas que refuercen el apoyo a los comercios locales.