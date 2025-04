El alcalde reclama a la Junta que Soria Norte tenga aparcamientos

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Una de las críticas del Ayuntamiento en relación con el nuevo hospital pasa por haber tensionado el aparcamiento en la zona de Santa Bárbara, al no contar con una dotación suficiente. Por eso el alcalde, Carlos Martínez, confió en que el nuevo Centro de Salud Soria Norte tenga las plazas suficientes para no ahondar en el problema. El Soria Norte, cuya licitación autorizó recientemente el Consejo de Gobierno de la Junta, estará situado en una parcela cedida por el Ayuntamiento en las proximidades, en la calle Cabildo de los Heros. Como la cesión del suelo se realizó en 2007, el alcalde ironizó con la posibilidad de que la obra no se verifique hasta un tiempo similar, es decir, 18 años.

«Intentemos corregir errores que ya hemos aprendido», señaló el regidor sobre el estacionamiento. «Es una zona con una carga ya de aparcamiento importante, precisamente por la reforma del hospital sin aparcamiento, esperemos que en este proyecto, nosotros no conocemos pero que ya se lo hemos adelantado, pongan encima de la mesa un proyecto que tenga dotación de plazas de aparcamiento para los trabajadores y para los usuarios, porque es una zona que ya está también saturada de vehículos para aparcar», consideró Martínez sobre el Soria Norte.

Santa Bárbara también perderá plazas debido a la próxima naturalización de las calle Doctor Fleming y Fuente del Rey, mientras que las obras del carril bici han motivado una reordenación de espacios. El Consistorio trabaja en la disposición de un aparcamiento disuasorio. El suelo elegido se encuentra junto al Camino del Carril, en el espacio en que en ocasiones se ha instalado el circo. El caso es que el terreno es privado y el Ayuntamiento se encuentra en conversaciones con los propietarios. Más probabilidades tiene de salir antes el estacionamiento disuasorio en la zona del Mirón, ya que el suelo es de propiedad local.

El alcalde recibió con un «aleluya» el anuncio de que se va a licitar el Centro de Salud Soria Norte. «Tenemos que cantar el ‘aleluya’ 18 años después de haber hecho la cesión del suelo», ironizó. Un paso que también se dio en 2007 con otro solar para la construcción de una nueva Escuela Oficial de Idiomas. Martínez confió en «no tener que esperar otro 18 años» para tener este último recurso, si bien la parcela cedida en su día a la Junta para este fin ha cambiado su orientación. Sobre ella se asienta ahora la ampliación del centro de FP Pico Frentes, en una operación que contó con el beneplácito del Consistorio.

El Consejo de Gobierno autorizó la licitación del Soria Norte por un importe de 8,5 millones y un plazo de ejecución de 22 meses. Según la información facilitada por la Comunidad Autónoma, las instalaciones contarán con 1.209 metros cuadrados para 13 consultas de Medicina General, 13 de Enfermería, tres de Pediatría, tres de Enfermería Pediátrica, dos consultas polivalentes, dos consultas a la demanda, una consulta de matrona, una consulta para TCAE, una sala de urgencias y observación, cuatro salas de técnicas y curas, dos salas de procedimientos técnicos, una sala de cirugía menor y los respectivos espacios de espera.

Zona de extracciones, administrativa, de docencia, zonas comunes, área de pacientes infecciosos y área de Salud Soria Norte serán las dependencias del centro.

«Ya hace tiempo que se colocó el cartel de radioterapia y seguimos sin radioterapia», expresó el alcalde. «Hoy nos han colocado el cartel de que van a construir el centro y todavía aquí no se ha registrado, ni hay una licitación», indicó en referencia a que el anuncio de contratación no se ha producido. «El larguísimo tránsito que desde la administración autonómica de tiempo tienen desde que dicen una cosa hasta que se hace realidad es tan eterno que espero que no tengan que pasar otros 18 años», afirmó el alcalde.

Martínez se refirió además a los posibles términos de colaboración del Ayuntamiento en relación al polideportivo de la UVa. «El Ayuntamiento va a estar siempre ahí como lo ha estado desde el minuto uno hasta ahora, cediendo las instalaciones municipales», expuso. Y «vamos a estar ahí desde el minuto uno hasta el último minuto en lo que es la ejecución de la obra», incidió. Pero «para que nosotros pasemos de las palabras a los hechos necesitamos un proyecto y una memoria económica». En este sentido, «la pelota no está en nuestro tejado».

«Si alguien ha apostado por la ampliación de la oferta universitaria y precisamente por la incorporación de la Actividad Física y del Deporte al Campus de Soria ha sido este equipo de Gobierno, ha sido el Ayuntamiento de la ciudad de Soria», recordó el alcalde. Y «ante la necesidad, que ojalá fuera a mayores, no solamente en esta primera parte sino en las sucesivas, de tener que dotar de mejores instalaciones deportivas para la ciudad, y digo para la ciudad porque entiendo que podrían ser compartidas entre Ayuntamiento, el uso u disfrute de las mismas, con la propia Universidad, nosotros vamos a estar», insistió Martínez, quien mencionó la posibilidad de actuar a través del Centro de Tecnificación Deportiva para una futura gestión.