El alcalde de Soria aboga por la paz y la justicia social en un foro organizado por la ONU en Gernika

Carlos Martínez, alcalde de Soria, ha participado en la mañana de este viernes en una mesa redonda junto con otros representantes políticos de diferentes ámbitos bajo el título 'De las Acciones Comunitarias al Impacto Global: La Sociedad Civil como Catalizadora de una Paz Sostenible' en Gernika, en el marco del Evento de Presentación de la iniciativa 'Un Grito por la Paz, el Fin de las Guerras y el Respeto a la Legalidad Internacional', impulsada por la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (UNAOC), organismo de la ONU.

El sñabado el frontón Jai Alai acogerá el acto de entrega de los Premios Gernika por la Paz y la Reconciliación 2025, que este año reconocen la labor del secretario general de la ONU, António Guterres, y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A lo largo de los dos días, diferentes figuras políticas se darán cita en Gernika, como la ministra de Igualdad Ana Redondo, el ex ministro y Alto Representante de la UNAOC Miguel Ángel Moratinos, Francis Kuria, Secretario General de Religions for Peace, el ex presidente del gobierno de España José Luís Rodríguez Zapatero, diferentes representantes del Gobierno Vasco, así como representantes de la sociedad civil de diversos ámbitos.

Carlos Martínez ha estado acompañado en la mesa redonda por Michele Capasso, Secretario General de Stati Uniti del Mondo, la Dra. Nirit Ofir, experta en educación para la paz, Alberto Alonso, Director del Instituto Gogora de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Zaha Hassan, abogada de derechos humanos y miembro del Carnegie Endowment for International Peace, Carmen Magallón, Presidenta de la Fundación Seminario de investigación para la Paz y con la moderación a cargo de la Dra. Leticia Dorsch, Directora de la Cátedra en Estudios Turcos de la Universidad Complutense de Madrid.

En su intervención, el regidor soriano ha agradecido la invitación al municipio anfitrión y a la ONU, en particular al Alto Representante Miguel Ángel Moratinos, para, a continuación, realizar un análisis sobre la compleja situación internacional, advirtiendo sobre los riesgos que suponen aquellos actores que, en su opinión, "reman en contra de los valores de paz y progreso que han caracterizado a la comunidad internacional en las últimas décadas".

Martínez ha hecho especial hincapié en la importancia de mantener los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que alerta sobre las dificultades que existirían hoy para alcanzar un consenso global como el logrado cuando se aprobaron estos principios. En este sentido, recordó conceptos como la dignidad humana y la igualdad de oportunidades, citando al poeta Antonio Machado, cuya figura estuvo presente en el acto a través de estudiantes del instituto soriano que lleva su nombre.

Carlos Martínez también ha recordado los actuales conflictos bélicos, con especial atención a los que afectan directamente a Europa, aunque sin olvidar otros escenarios como Oriente Medio, África o Latinoamérica. Frente a esta situación, el alcalde aboga por “reforzar la diplomacia entre ciudades como complemento a las relaciones entre estados, especialmente en momentos de crisis del multilateralismo”.

También ha expuesto las líneas de trabajo que, desde el ámbito municipal, pueden contribuir a construir sociedades más pacíficas. Entre ellas destaca la lucha contra todo tipo de violencias urbanas, la promoción de políticas de igualdad y la creación de espacios públicos que fomenten la cohesión social a través de la cultura, el deporte y la educación.

La intervención de Carlos Martínez ha concluido con un llamamiento a la responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía para construir sociedades más justas, recordando que los cambios más profundos suelen surgir desde lo local. La presencia de jóvenes estudiantes en el foro ha servido como símbolo de este compromiso con el futuro.

De acuerdo con la Resolución 78/266 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1 que designa 2025 como el Año Internacional de la Paz y la Confianza, la iniciativa se implementará durante todo el año para generar conciencia global y llamar a redoblar esfuerzos hacia una paz sostenible. A través de una serie de “eventos de paz” globales, la iniciativa busca promover los objetivos de la Resolución fomentando la colaboración intersectorial y acciones significativas.

