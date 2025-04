El Papa que visitó Soria en el siglo XX, pero sólo un rato y cuando era arzobispo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria recibió la visita de un Papa a mediados del siglo XX, sólo que en aquel momento aún era arzobispo y su estancia duró sólo un rato. De hecho, fue una parada en un viaje más largo y no hubo la pompa y el boato de los viajes papales. Pero estar, estuvo, y en unos momentos en los que la mirada se vuelve al Vaticano con el entierro del Papa Francisco, no deja de resultar curiosa la sencillez de aquel periplo.

En julio de 1954, el cardenal Angelo Roncalli quiso peregrinar a Santiago de Compostela en coche y como entonces ni los vehículos ni las carreteras eran las de ahora, realizó paradas por varios puntos de España. Cuatro años después sería proclamado Papa de Roma bajo el nombre de Juan XXIII y protagonizaría uno de los mayores cambios en la historia de la Iglesia Católica lanzando el Concilio Vaticano II, pero en el momento del viaje era el Patriarca de Venecia.

A la ida recorrió la Cornisa Cantábrica hasta llegar a Santiago el 22 de julio de 1954, permaneciendo hasta el 24. Tocaba volver y lo hizo por la España interior. La etapa del 26 de julio fue Valladolid-Soria-Zaragoza, donde pernoctó.

No hay muchas fuentes que recojan su estancia en Soria, pero se apunta a que estuvo un par de horas y visitó la iglesia de San José, la 'de los Franciscanos'. De hecho hoy en día se puede ver una placa en la fachada de la plaza de Bernardo Robles recordando la visita del entonces arzobispo y destacando que después sería al Papa Juan XXIII.

Seguramente vio la plaza de abastos de la época y no resulta descabellado que anduviese por el cercano Collado. Curiosamente la plaza habla del 27 de julio, cuando otras fuentes insisten en fecharla en el 26. "El Cardenal Roncalli, Patriarca de Venecia, S.S. El Papa Juan XXIII, visitó esta ciudad el 27 de julio de 1954, Año Jubilar Compostelano", se lee todavía hoy en el centro de Soria.

La visita papal -aunque entonces no lo fuera- puede tener incluso motivos mecánicos y no tanto pastorales. Alfredo Méndiz, en su obra 'Un viaje del cardenal Roncalli a España (1954)', recoge citando a Tellechea que "tras relatar una avería que el coche en el que viajaban había sufrido en Soria, y asumiendo, de acuerdo con lo que su memoria le dice, que aquel día (el 26) querían llegar no a Zaragoza sino a Montserrat", pero el retraso motivó que se optase por pasar la noche en la capital aragonesa. No obstante también señala que la posibilidad de dormir a orillas del Ebro llevaba madurándose dos días, así que quizás el automóvil no tuvo 'culpa'.

También José Luis González Balado, coautor de 'San Juan XXIII, un modelo de pastor', recoge del diario del propio Arzobispo Roncalli la jornada, en la que el después Juan XXIII nombra a Soria.

"Llegamos aquí (a Valladolid) ayer noche, ya tarde. Huéspedes del Arzobispo. Ciudad característica, pero Archidiócesis pequeña. El Prelado es muy sencillo y tratable. Celebré la Santa Misa en la iglesia votiva del Sagrado Corazón. La Catedral no vale mucho. Me resultó del máximo interés la visita al Museo de Arte Español en el antiguo Colegio de San Gregorio. Retomado el viaje, con una brevísima parada en Soria, en el convento de los Frailes Menores, llegamos a Zaragoza bien entrada ya la noche", recoge la labor de búsqueda y traducción de González Baladó.

Sea como fuere, el que luego sería conocido como 'El Papa Bueno' y ahora Santo para la Iglesia Católica anduvo por tierras sorianas en una visita breve, atípica y aún no papal. Después iniciaría una de las mayores revoluciones pastorales con el Concilio Vaticano II, que marcó una renovación que aún hoy marca el paso. Roncalli estuvo aquí. Y, para rematar, fue quien elevó a la entonces Colegiata de San Pedro a Concatedral mediante una bula emitida en 1959. Pero esa es otra historia.