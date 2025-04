Los hospitales salvan el apagón con generadores auxiliares y los bomberos asisten a personas con movilidad reducida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Con motivo del apagón eléctrico producido en torno a las 12.30 horas en todo el país, que en Soria no se dio por concluido hasta las 18.10 horas, la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, activó el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que se reunió a las 14.00 horas, en la sede de la Delegación Territorial, con la asistencia del alcalde de Soria, Carlos Martínez; el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, con la asistencia de los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Policía Local, Bomberos de Soria, jefes de los servicios territoriales de la Junta en Soria (Sacyl, Sanidad, Educación, Industria, Movilidad, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, etc.), etc.

En la reunión se informó de la situación actual en la que se encontraban como consecuencia de la falta de electricidad los centros asistenciales de los ámbitos más relevantes. Los hospitales Santa Bárbara y Virgen del Mirón funcionaron con normalidad gracias a los generadores auxiliares, que entraron en funcionamiento dando cobertura y normalidad a la situación, si bien se decidió suspender actividades programadas no urgentes al objeto de ahorrar energía, por si esta fuese necesaria. De igual manera en los centros de salud y residencias de mayores de la capital y la provincia. Los servicios de Bomberos y Protección Civil estuvieron colaborando en la asistencia y traslado de personas con movilidad reducida.

Respecto a los centros educativos, se registraron incidencias puntuales en comedores escolares. El Cecopi acordó que en caso de no recuperarse el suministro eléctrico se podría suspender las clases. Dado que regresó a media tarde, todo evolucionó con normalidad.

Apenas se registraron incidencias de tráfico, pero se recomendó no utilizar los vehículos para priorizar el servicio de suministro de gasóleo a los puntos prioritarios (generadores de instituciones sanitarias y sociosanitarias).

El Cecopi se mantiene movilizado y las instituciones están coordinadas con todos sus departamentos activos y colaborando para dar respuesta inmediata a todas las incidencias y necesidades que puedan producirse.

Se mantiene el contacto con los alcaldes de la provincia y voluntarios de Protección Civil, así como agentes medioambientales de la Junta para atender posibles demandas de las zonas rurales.

Desde el Cecopi se hizo un llamamiento a la tranquilidad, solicitando el uso responsable de los recursos, mientras se recuperaba el suministro.