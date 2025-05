El PP acusa al alcalde de Soria de querer controlar Personal y de 'enchufar' a empleados afines

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Un día después de la manifestación del 1º de Mayo en Soria, con la presencia muy destacada de los representantes de los funcionarios del Ayuntamiento de Soria y de trabajadores de la planta de Siemens Gamesa de Ágreda, el Grupo Municipal Popular ha mostrado este viernes su estupor por la presencia en la misma del alcalde, Carlos Martínez Mínguez, y de una más que nutrida presencia de concejales socialistas. Los populares acusan al PSOE de "involución" en materia de Personal.

En una rueda de prensa a la que han acudido la portavoz popular, Belén Izquierdo, y el concejal José Damián Ferrero, este último ha acusado al equipo de gobierno socialista de querer controlar Personal en el Ayuntamiento de Soria y de realizar contrataciones de empleados afines. Además, ha recalcado que no se ha ejecutado una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) precisamente por esta causa, por el "control" que en su opinión se quiere realizar sobre los trabajadores.

De igual modo, Ferrero ha alertado de que las puertas del cementerio municipal del Espino permanecen abiertas durante las noches, a pesar de que el horario de verano actual es de 9.00 a 19.15 horas, y ha alertado de la posibilidad de que pueda haber situaciones de vandalismo.

"Se manifiestan a favor de los derechos de los trabajadores cuando en este Ayuntamiento lo que ha habido en estos dos últimos años es una involución de derechos respecto a los trabajadores", ha señalado Izquierdo.

Ferrero, por su parte, ha mandado un mensaje a los trabajadores de la casa: "La situación de Personal del Ayuntamiento de Soria no va a mejorar hasta que no gobierne el Partido Popular. Y esto lo decimos tan contundemente porque después de dos años de este mandato municipal, lo que hemos comprobado a nuestro entender, más allá de la dejadez, lo que hay es una falta de voluntad del equipo de gobierno para resolver los temas de Personal".

El edil ha abundado en que "en el fondo, el interés no es resolver los problemas de Personal, sino en controlar a ese personal del Ayuntamiento. Y ese control se ve cuando hay plazas vacantes y no se convocan, se intuye que el destinatario de esa plaza es alguien que no es afín o no es de nuestra 'cuerda'. No se convoca la plaza o directamente se pretende quitarla de la Relación de Puestos de Trabajo. Y eso se hace para controlar, no para buscar el bien del servicio o para una carrera profesional del funcionario que tiene derecho a ir progresando o mejorando". En este sentido, ha recordado la "independencia de los servicios públicos en sus tareas" porque "los trabajadores son estables y los políticos somos efímeros y transitorios".

De igual forma, Ferrero también ve "interés de control en la no elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), porque lo de diciembre no fue la aprobación de una RPT. Y esto es una manifestación más del control del equipo de gobierno sobre los trabajadores de esta casa. Hay que realizar un montón de informes, estudiarlos, tratarlos y pasarlos a un documento".

En este punto ha recordado que los populares eran partidarios de encargárselo a una auditoría externa, "a lo que se ha negado el equipo de gobierno, aunque al final el concejal delegado se abría a la posibilidad de hacerlo, pero finalmente en los presupuestos de 2025 no había partida para ello. Y no hemos dado, por tanto, un paso más".

De igual modo, se ha centrado en los calendarios laborales del personal de la casa "que ya deberían estar aprobados hace meses y no lo están", y debido a eso "surgen algunos problemas que a mí me indignan muchísimo que lo he comentado en comisión de Personal. Así nos encontramos muchos meses, de manera reiterada, muchos días, los dos patios del cementerio de Soria están abiertos durante todo el día y toda la noche, lo que puede dar lugar a que cualquier desaprensivo, como ya ha ocurrido en otros lugares de España, pueda hacer cualquier tipo de vandalismo. A mí me indigna porque paso muchas veces por allí y lo veo abierto muchas noches. Luego, si hay algún problema la responsabilidad es del Ayuntamiento, pero al final lo pagamos todos. Con la pólvora del rey qué bien se dispara".

"Y aquí nos encontramos con la paradoja", ha continuado Ferrero, "de la manifestación del 1º de Mayo, donde vimos a sindicalistas de solera participando, en la que se reivindican nuevos derechos y se celebran los conquistados, pero a la vez, en ese mismo cortejo, los responsables municipales lo celebran de manera fúnebre, y lo vimos con un ataúd, cuando los responsables de todo eso están celebrando no sé qué. Y además está el alcalde de Soria que es el responsable de cualquier política que hay en este Ayuntamiento, entre ellas la de Personal, con asesores efímeros que van a otro sitio, y tiene aún la desfachatez de criticar a la Junta de Castilla y León sobre el trabajo del tema laboral, cuando él sabe que se va a ir de este Ayuntamiento sin resolver el tema laboral. Pobres trabajadores de la Junta si se replica este modelo", ha finalizado.