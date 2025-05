La fiesta rave de Soria en imágenes: música, escenarios, 500 personas, tiendas, coches, perros y molinos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La música se escucha a unos cuantos kilómetros de distancia. Enormes altavoces y dos escenarios presiden la fiesta rave que tiene lugar en Soria desde este jueves en un paraje del término municipal de Almaluez, un pequeño pueblo en el sureste de la provincia, cerca de la Nacional 111. En torno a medio millar de personas se dan cita en este evento rave ilegal, como la mayoría de las fiestas raves. Vehículos, furgonetas -algunas camperizadas- y tiendas de campaña se distribuyen en los alrededores de la pradera, custodiada por enormes aerogeneradores en la parte baja en un paraje perdido de Aguaviva de la Vega (perteneciente a Almaluez), entre las sierras de La Mata y De Muedo. También numerosos perros.

A unos diez minutos andando desde la concentración encontramos a varios agentes de la Guardia Civil en posición de vigilancia. Posiblemente no serán las únicas patrullas, a tenor de la información remitida por la Subdelegación del Gobierno: la rave ha movilizado un fuerte dispositivo de seguridad, con agentes de Tráfico, Fiscal, Seguridad Ciudadana y Seprona, entre otras áreas. Las primeras denuncias han tenido lugar esta pasada madrugada cuando los agentes identificaron a numerosas personas y vehículos, por conducir bajo los efectos de la bebida y las drogas, por lo que los concentrados optaron por moverse y buscar otra ubicación, que es donde están ahora.

La zona elegida no es casual: las fiestas raves se hacen en sitios apartados y en Soria no resulta difícil encontrar escenarios de este tipo. Da igual el campo, una playa o el monte, pero apartados. El origen de las raves se sitúa en Londres a finales de los años 50, con fiestas salvajes y mucha música. Hoy la música electrónica y de otros géneros sigue siendo el alma de la fiesta. Otra característica de las raves son su extensa duración: las hay que pueden alargarse varios días. No es la primera vez que los amantes de estas fiestas se fijan en Soria: con antelación ya lo hicieron en Pinares y junto al embalse Cuerda del Pozo.