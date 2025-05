Julio Pascual, alcalde del pueblo de Soria elegido para la rave: "Hay expectación pero estamos tranquilos"

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Julio Demetrio Pascual, alcalde de Almaluez, municipio al que pertenece Aguaviva de la Vega, donde se está celebrando la rave, asegura que la gente de la zona está tranquila y constata que se enteró de la celebración por los medios de comunicación. «No sabemos cómo han dado con el paraje de La Mata, porque es de muy difícil acceso, y desconocido hasta para los propios vecinos de Aguaviva y de Almaluez».

También señala que por la propia ubicación del paraje, entre las sierras de La Mata y de Miedo, no se llega a escuchar la música desde los pueblos, de modo que se respira tranquilidad sólo interrumpida por lo que van leyendo en los medios y en las redes sociales. «Hasta aquí no vienen y los que han llegado a Aguaviva la Guardia Civil ya no les deja ir al paraje, de modo que se están quedando en el pueblo. Esperemos que la fiesta no se convierta en ningún problema», explica.

En el segundo día de esta fiesta ilegal entre dos montes de esta localidad pedánea de Almaluez el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, asegura que el importante dispositivo, con agentes de Tráfico, Fiscal, Seguridad Ciudadana y Seprona, entre otras áreas, está garantizando la seguridad ciudadana, en primer lugar para los vecinos de la zona, quienes llevan dos días expectantes por la movilización que ha provocado la rave.

Pero lo cierto es que tanto el subdelegado del Gobierno, que llamó personalmente al alcalde, como los agentes de la Guardia Civil, le han asegurado que la situación está controlada porque el perímetro de la fiesta está vigilado continuamente.

Las autoridades calculan que habrá en torno a medio millar de personas en un evento que se celebra desde el jueves y en el que han instalado dos escenarios y enormes altavoces. Vehículos, furgonetas -algunas camperizadas- y tiendas de campaña se distribuyen en los alrededores de la pradera, donde hay un parque de aerogeneradores en la parte baja. Primero fueron a otro lugar, pero cuando les interceptó la Guardia Civil, ya el viernes, se marcharon a este segundo enclave.

Miguel Latorre confía en que no haya altercados, porque lo principal es garantizar la seguridad de los vecinos del entorno, más allá de las consecuencias que provocan eventos como éste, que no deja de ser una aglomeración de gente en un sitio natural donde no se puede hacer fuego. Y es que señaló que hay varios vehículos atascados en caminos agrícolas, lo que podría perjudicar en algún momento el acceso. Espera además que no se extienda más allá del domingo, o como mucho el lunes, teniendo en cuenta la duración media de estas fiestas en otros lugares.