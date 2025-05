Las obras entre Fuensaúco y Villar del Campo (A-15) esquivan la cría del ave que las podía parar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un ave de apenas 40 gramos podía parar las obras de la autovía A-15 entre Fuensaúco y Villar del Campo pero los trabajos lo han logrado esquivar. La cría de la alondra ricotí, especie protegida y en peligro de extinción, no se verá interferida por la construcción y todo sigue según lo previsto.

La empresa adjudicataria de las obras del tramo Fuensaúco-Villar del Campo no paralizará los trabajos para salvaguardar que la alondra ricotí, en peligro de extinción y presente en la zona, pueda criar, ya que los trabajos de movimiento de tierras y perfilación se han realizado antes del período de nidificación.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, explicó a Ical que los trabajos, que supondrán una inversión de 99,3 millones de euros y finalizarán en 2029, avanzan a buen ritmo, ya que se ha llevado a cabo el movimiento de tierras y ha abierto la caja en prácticamente todo el trayecto. “No hay ningún problema con la alondra, que nidifica en zonas vírgenes. En el trazado ya no puede criar”, destacó para señalar que una vez que se ha realizado el los trabajos previos no se causa afección alguna a esta ave vulnerable.

Latorre apuntó, además, que la empresa que tuvo que hacer un modificado en el proyecto, tampoco quiere acumular retrasos por las lluvias registradas desde marzo, que han impedido trabajar de forma constante: “Las obras van en plazo”.

La Declaración de Impacto Ambiental de este tramo establece que como medida compensatoria del área de relevancia de la alondra ricotí afectada por la autovía, tras la explotación de uno de los vertederos y uno de los acopios temporales, se procederá a la revegetación de toda su superficie con especies de este hábitat, sumando en un total de 175.703 metros cuadrados restaurados para este Hábitat de Interés Comunitario.

Según el proyecto, el recorrido prevé tres viaductos, 17 pasos inferiores y cuatro pasos superiores. Dos enlaces están planificados: en Villar del Campo y Aldealpozo.

El subdelegado recordó que el ministro Óscar Puente garantizó que a lo largo de esta legislatura van a estar todos los tramos de la A-15 y la A-11 o bien en construcción o en algunas fases previas a la licitación.

Respecto al tramo Villar del Campo-Ágreda está en revisión el proyecto constructivo, paso previo a la licitación, con una previsión de 200 millones de euros. El recorrido hacia Navarra se completa con otros dos tramos: de Villar del Campo a Ágreda y de esta localidad a Tarazona (Zaragoza).

El Gobierno asume la parte de la autovía que discurre por Soria hasta llegar al límite con Navarra y el Gobierno foral se encarga de la parte que discurre por suelo navarro (dos tramos).

La previsión del Ministerio es licitar "con la máxima brevedad" el tramo que unirá la variante de Ágreda con Tarazona para lo cual se requiere aprobar la partida. Este tramo tiene un coste de algo más de 66 millones de euros.

La continuación de la A-15 cumplirá un "triple objetivo", según el Ministerio, ya que servirá para "completar la conexión de Navarra con Madrid por autovía, dará continuidad a la A-11 facilitando la conexión del corredor del Duero y mejorará la conexión de la parte oriental de Castilla y León con Aragón".