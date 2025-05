Jónatan Vicente, alergólogo: "El mejor consejo para un alérgico es que tenga la medicación preparada"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La primavera viene siempre cargada de fuerza, savia nueva... y también de polen. En este 2025 mucho polen y mucha alergia. ¿Es posible poner coto al lagrimeo continuo?, ¿y a los estornudos? ¿Cómo hacer frente a esa sensación de dificultad respiratoria, tapón nasal y malestar que llega a limitar acciones tan cotidianas como pasear por un parque o junto a un río? Nadie mejor que un alergólogo para ofrecer algunas pautas de qué puede hacer una persona alérgica.

“El primer consejo que se puede dar a los alérgicos en Soria y en cualquier otro lugar, a los alérgicos ambientales, es que tengan la medicación preparada”, apunta Jónatan Vicente Serrano, coordinador del Servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Santa Bárbara, de Soria. El doctor Vicente advierte que ésta será una primavera “de alta polinización”, debido a que hay mucha agua en el campo y que, además, sigue lloviendo.

El alergólogo se muestra tajante a la hora de dar alguna pauta a las personas alérgicas. Su primera recomendación es la siguiente: “En cuanto empiecen a tener síntomas, el paciente que ya sabe su alergia y tiene su tratamiento, que empiece a tomarlo ya. Que no espere a que le veamos en consulta, sino que empiece cuanto antes”.

Vicente -uno de los tres especialistas en Alergología en Soria- argumenta en este sentido que “es imposible ver a todo el mundo en consulta en el mes de mayo” y reitera su recomendación de iniciar el tratamiento cuanto antes.

¿Qué hacer contra el polen?, ¿cómo darle esquinazo? Difícil, pero cualquier indicación ayuda. “Las normas de evitación del polen son complicadas, porque el polen se distribuye por todos los sitios, incluidas las casas”, asevera el profesional que, no obstante, apunta algunas normas de protección:

Ventilar las casas a las horas de más calor, porque hay menos polen.

Intentar evitar estar en sitios y salidas al campo donde haya mucha vegetación.

Llevar mascarilla sí protege, sobre todo la nariz. Aunque los ojos no te los cubre, la nariz sí.

Cuando llegas a casa es bueno cambiarte de ropa y dejarla en la entrada, porque la ropa que traes de la calle lleva mucho polen. Y tener ropa en casa que solo uses dentro.

Jónatan Vicente recuerda que el polen se distribuye no solo donde se produce, sino hasta a kilómetros de la zona de producción. Y subraya la importancia de contar con un estudio de alergia: “Si no se tiene, es recomendable realizárselo. No es imprescindible hacérselo en época de alergia, sino en cualquier época del año. Más aún, en esta época es casi peor, porque muchos pacientes están tomando la medicación y si se toman medicación de alergia no se les puede hacer, sobre todo los antihistamínicos”. Y tranquiliza al paciente: “Que no se preocupe si tiene la cita después de verano porque, si es alérgico, el estudio va a ser igual de efectivo”.

En el universo de la alergia no figuran únicamente los síntomas en ojos y nariz, “incómodos, pero tolerables”. También se encuentra el pulmón y con él “tenemos que tener muchísimo cuidado y muchísimo mimo”, en palabras de alergólogo. “Cada vez que el pulmón tiene una pequeña crisis de asma le queda una pequeña cicatriz, que se llama remodelamiento y tenemos que evitar que el pulmón sufra”. Así, advierte que el paciente asmático tiene que empezar “cuanto antes” con el inhalador o la medicación que tenga pautada en el momento en que empiece la menor fatiga. “Si saben su inhalador, su médico de cabecera lo puede recetar y comenzar a tomarlo ya”, concluye.

Por último, hay que recordar que el único tratamiento que intenta actuar sobre el sistema inmunológico es la vacuna. “No siempre se consigue, porque es una vacuna y no todas son cien por cien efectivas, pero la vacuna es el único tratamiento que intenta modificar el transcurso de la enfermedad y que el paciente esté mejor”. El resto de tratamientos son sintomáticos.

A las recomendaciones apuntadas por el coordinador del Servicio de Alergología en Soria pueden sumarse las siguientes, recogidas de la web del Ministerio de Sanidad: