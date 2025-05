Losán suma tres meses sin pagar la nómina a su plantilla y sin encontrar inversores

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Losán van a acumular tres meses sin cobrar ya que a las nóminas pendientes de marzo y abril se va a sumar mayo, tal y como confirmó este jueves el secretario general de UGT FICA Soria, Pablo Soria, tras la reunión telemática mantenida por el comité de empresa con el abogado de la firma gallega. Un escenario «caótico» para la plantilla que «está viviendo una situación muy complicada».

La empresa sigue sin encontrar liquidez por ningún sitio y, por ello, avanzó Soria, «el abogado nos ha informado de que la empresa está intentando vender una planta que tiene en Rumanía» para poder hacer frente al ERE que tiene encima de la mesa y cuyos despidos no se han hecho efectivos ya que Losán no dispone de dinero para pagar los finiquitos ni las indemnizaciones. Además, continuó Soria, «siguen buscando inversores» pero, de momento, no hay nada concreto «y cada día que pasa la deuda sigue creciendo».

Por todo ello, destacó el representante de UGT, «hay trabajadores, de los que estaban fuera del ERE, que están presentando demandas en el Juzgado por falta de ocupación efectiva en la empresa». Y es que, asegura el sindicalista, los trabajadores acuden a su puesto sin tener ninguna labor que acometer. De forma previa, evidenció, «tendrán que llevarse a cabo los correspondientes actos de conciliación en la Oficina Territorial de Empleo». Una oficina, que fue la que registró el ERE y, por tanto, la Junta es conocedora de la situación «y del incumplimiento de las condiciones del ERE por parte de la empresa». Unas condiciones, manifestó Soria, «que fueron firmadas por la propia empresa».

Desde UGT, ante este escenario, «estamos barajando todas las posibilidades». En concreto, avanzó Soria, «estamos valorando con nuestros servicios jurídicos la posibilidad de plantear una demanda colectiva» ante el incumplimiento del ERE «pero es un punto que tenemos que estudiar bien ya que no queremos perjudicar a los trabajadores en ningún sentido».

Hay que recordar que la firma del acuerdo del ERE establecía tres fechas clave para la extinción de los contratos de las 47 personas afectadas organizándose en tres bloques: los primeros 26 despidos se hicieron efectivos el pasado 25 de abril, los once siguientes deberían haber salido de la empresa el 9 de mayo, y los diez últimos, el 16 de mayo. Los únicos que han salido de la empresa han sido los afectados en el primer turno. Los trabajadores del segundo y tercer turno siguen acudiendo a la empresa a trabajar ya que no se han hecho efectivos los despidos. El criterio de organización de los bloques es la antigüedad y, por tanto, por cantidad de las indemnizaciones, de menor a mayor. Los despidos, según el acuerdo firmado en abril, deberían hacerse efectivos con 26 días por año trabajado y un máximo de 14 anualidades.

Por otra parte, Soria puso de manifiesto el compromiso trasladado a los sindicatos por parte de la Junta de realizar una inyección económica «siempre que exista actividad en la fábrica, que el dinero sirva para la reactivación industrial de Losán no para pagar despidos».

Los ánimos entre la plantilla están «caldeados» con el añadido de que «en Cuenca y en Coruña los trabajadores han cobrado sus nóminas pendientes. Sin embargo en Soria y en Zamora, no» destacando que «en el aserradero llevan sin serrar un pino desde final de marzo» y exigiendo a la empresa que cumpla con lo firmado para que los trabajadores puedan cobrar los atrasos.