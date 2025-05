«En la ficción vuelas mucho más libre, vas a tu aire»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

‘Alex y Alexandra’ es el título de la novela que presenta Montserrat Bartolomé el próximo lunes, 26 de mayo, en el Casino. Un thriller psicológico que arranca en San Saturio, haciendo un guiño a este paseo soriano para, después, trasladar el relato a Viena (Austria). La novela «cuenta la historia de una mujer mayor, Ágatha. profesora de Filosofía, que se toma siete días de descanso para desintoxicarse de una relación pasada que no tiene del todo superada», indica la autora.

En el aeropuerto madrileño de Adolfo Suárez «conoce a una austríaca con la que entabla una relación muy complicada. Se genera una seducción ambigua, alimentada por su pasión hacia la cultura alemana. Cuanto más se adentra Alex en la vida de la española, tanto más duda Ágatha sobre quién es realmente esta mujer. Sospecha que es peligrosa, mas no puede resistirse a sus encantos». En el thriller, continúa Bartolomé, «aparece también un hombre, Oswald, que no se sabe si es amigo/compañero/amante de la mujer austríaca. Ambos son arquitectos, pero el éxito de ella ensombrece el ejercicio de la profesión de él».

El trasfondo de la novela «es la identidad. Me obsesionaba desentrañar la dificultad que tenemos para conocernos. La identidad cuaja en la conciencia que es aquí y ahora», apunta la autora. El problema de la identidad «late bajo el manto de la belleza de Viena y la de sus artistas. La historia de los personajes avanza al ritmo del lenguaje de la urbe, cuyo descubrimiento palpita en la percepción de Ágatha en la misma proporción en que se enturbian la personalidad y el carácter de Alex y Oswald».

Montserrat Bartolomé indica que lleva «muchos años viviendo en Soria. Me enamoré de Soria nada más llegar y desarrollé aquí mi carrera como docente: en el Castilla, el Machado y el Virgen del Espino durante 30 años». Respecto a su pasión por escribir, indica que cuenta con varias decenas de publicaciones sobre filosofía pero «me apetecía dar un giro y escribir ficción a pesar de que en esta novela las pinceladas sobre filosofía son constantes». Y es que, asegura, «en el ensayo estás muy encorsetada, citando siempre... En la ficción vas a tu aire, vuelas más libre».

La primera novela de Bartolomé lleva por título ‘El silencio del mal’ donde se centra, precisamente, en el problema del mal asegurando que la degeneración del amor se encuentra cuando el mal cuaja ahí» indicando que «la gente tiene tendencia a minorizar el mal».

Bartolomé ha tardado dos años en poner en negro sobre blanco su segunda novela indicando, a pesar de todo, que dar el paso de escribir un libro «no es fácil» ya que «tienes que ir moviendo los personajes provocando mucho diálogo entre ellos para captar la atención del lector. Unos personajes que van creciendo y que, en mi caso, son los que me van llevando. Cuando me pongo a escribir, sé cómo empiezo pero no tengo claro cómo voy a acabar. Son los personajes los que tienen ese poder. Y, va más allá evidenciando «que en este segundo libro hay un personaje que no me caía nada bien y que, poco a poco, se ha ido haciendo un hueco y se ha convertido en mi preferido». La presentación será el 26 de mayo a las 19.00 horas en el Casino.