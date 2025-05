Aparicio: «Hay que dejar de poner en la diana al sector empresarial»

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

«Hay que dejar de poner en la diana al sector empresarial». En estos términos se expresaba este jueves el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), Santiado Aparicio, durante la atención a los medios de comunicación poco antes de que arrancara la Gala de los Premios Empresariales 2024.

José Miguel Gimeno Espada (Europea de Viviendas) recibió el Premio Empresario Soriano y el Premio CEOE Castilla y León 2024 en una ceremonia celebrada en el Aula Magna Tirso de Molina, y en la que se reconoció, además, a Virrey Palafox con el Premio Empresa Soriana, a Conservas Celorrio con el Premio Empresa Soriana en el Exterior, a Sergio y Daniel Mateo Angulo con el Premio Joven Empresario Soriano y a J.J. Calabaza con la mención especial. Lleno a reventar en el auditorio en el gran día del empresario provincial.

Aparicio señaló que la gala «reconoce a los nuestros, porque si no los reconocemos nosotros mismos, la sociedad, tal y como está estructurada ahora, será difícil que lo haga. Sin empresarios no hay vida, sin empresas no hay futuro, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Hay que dejar de atacar al mundo empresarial, dejar de atacar al mundo empresarial y dejar de ponerlo en la diana porque realmente somos todo lo contrario, somos los que creamos empleo». También aportó el darto de «de 90 empleos, 88 están creados por la iniciativa privada y dos por la administración».

En este sentido, recordó el papel que la Constitución concede a los empresarios y a los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, «por eso hay que reconocer nuestra figura y reconocer a los nuestros. Y es que en Soria ser empresario tienen unos méritos tremendos, porque aparte de las infraestructuras que nos faltan, también nos faltan líneas eléctricas para poder dar cabida y demanda a todas las empresas que quieran instalarse en Soria».

Puso en tela de juicio los CPD por «la ausencia de autopistas energéticas» y lamentó que la provincia se quede fuera de estos trazados. «El Gobierno no tiene nada pensado y eso es arrinconar a esta zona de Soria, «toda la energía, todas las redes y todas las conexiones. Eso es lo que estamos reivindicando ahora mismo».

«Nos quieren poner muchos centros de procesamiento de datos y el problema es que no tenemos capacidad energética», resaltó, «para poder instalarse, y en este sentido Soria es una provincia que no cuenta con los beneficios que tienen otros territorios, y aún con todo los empresarios de Soria, austeros, tratan de solventar esas dificultades. Es un reconocimiento a esa valentía y ahí están los embajadores de Soria. En la provincia no se actúa como se actúa en otras partes».

Por su parte, el premio empresario Gimeno Espada señaló que «la evolución de la empresa es lo más importante de todo. Que venga funcionando como lo está haciendo no deja de ser una satisfacción. El número de empleados depende de las promociones que se tengan, pero normalmente suele haber unas 50 personas. El reconocimiento es bueno para la empresa pero para mí mucho mejor, es una satisfacción bastante agradable».

Félix Celorrio, de Conservas Celorrio, una de las grandes de las conserveras del país, señaló que «nosotros procedemos de un pueblo de Soria, de Cigudosa, y por circunstancias de la vida mi padre decidió bajar a Calahorra, en La Rioja, y yo bajé después y lo pasé muy mal porque no conocía a nadie allí, hasta que me fui metiendo poco a poco en el negocio. Yo he estado viajando desde los 18 a los 50 años, hasta que llegaron los hijos. Ahora tenemos entre 10 y 15 empresas».

Sergio y Daniel Mateo Angulo, fundadores de Gestión Agropecuaria Soriana S.L., expresaron estar «encantados por un bonito reconocimiento para seguir con este trabajo en Soria, de vender Soria, con una proyección de futuro muy ilusionante y por encima de las circunstancias las ganas que tenemos que seguir adelante. Últimamente tenemos un ente social muy en contra nuestra, pero es algo que no entiendo porque aquí ¿qué podemos hacer? ¿un campo de golf, Eurovegas, un complejo hotelero? No hay gente para ello. Aquí labramos el campo y criamos granjas de pollos, cochinos o de lo que sea».

Beatriz Martínez, del Virrey Palafox, significó que «para nosotros es un honor este premio que nos dan los empresarios que comparten con nosotros las cuitas y los problemas y las responsabilidades de la empresa. Es un orgullo. El apoyo de la provincia a la Matanza es impresionante. Nos sentimos muy arropados y orgullosos en un año de celebración que nos ha sobrepasado un poco».

Finalmente, Francisco Calabaza, de J.J. Calabaza, mención especial, subrayó la «especialización» cada día más necesaria a la hora de adquirir maquinaria agrícola. «Ha sido una sorpresa la mención porque después de toda una vida trabajando yo soy una primera parte. La agricultura ha pegado un cambio tremendo, pero por lo que a mí concierne, que es la maquinaria, ha sido salvaje».