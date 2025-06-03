Soria sigue en alerta naranja por tormentas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria y otras 22 provincias estarán este martes en aviso por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). La Ibérica rioja (La Rioja) estará en aviso naranja por tormentas, al igual que Segovia, Burgos y Soria (Castilla y León). Teruel y Zaragoza (Aragón) alcanzará el nivel naranja por lluvias y tormentas.

El resto de aviso de lluvias y tormentas se registrarán en Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana); Ribera del Ebro de La Rioja (La Rioja); Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); Albacete, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha); Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora (Castilla y León); y Huesca (Aragón).

Además, estarán en aviso sólo por tormentas Jaén (Andalucía); Ciudad Real y Toledo (Castilla-La Mancha); y Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura (Región de Murcia). Asimismo, se darán aviso amarillo por lluvias en la Ibérica riojana (La Rioja); Burgos y Soria (Castilla y León).

Aemet avanza que la situación de inestabilidad se mantendrá este martes en la Península debido al paso de una vaguada atlántica y la probable formación de una pequeña dana en su seno. De esta manera, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el centro norte y noroeste peninsular con precipitaciones en el entorno del Cantábrico oriental, nubosidad baja matinal en los valles atlánticos que tenderá a levantar e intervalos de nubes medias y altas en el resto.

A partir de mediodía se desarrollará nubosidad de evolución con chubascos y tormentas en amplias zonas de interior. En amplias zonas de ambas mesetas y regiones aledañas así como en áreas del interior este peninsular, sierras del nordeste de Andalucía, medio Ebro es probable que lleguen a fuertes y que ocasionalmente vayan acompañadas de granizo y rachas muy fuertes. En el entorno del sistema Ibérica, podrían ser muy fuertes.

El pronóstico recoge que en los archipiélagos predominarán las nubes medias y altas, donde podría caer alguna tormenta ocasional que podría dejar algún chubasco aislado al suroeste de Canarias. A su vez, también se darán intervalos de nubes bajas en los nortes del archipiélago y podrían registrarse bancos de niebla matinales en montañas del extremo norte peninsular y en Baleares. En el este de la Península, Melilla, Baleares y Canarias habrá calima débil.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas aumentarán en el extremo noroeste y buena parte del tercio nordeste peninsular, mientras que en el resto predominarán los descensos, que serán notables en la meseta Sur y nordeste de Andalucía. En líneas generales, las mínimas bajarán en la mitad sur peninsular y permanecerán con pocos cambios en el resto.

Por lo demás, el organismo estatal indica que este miércoles predominarán vientos de componente oeste en la Península y Baleares, aunque empezarán de componente norte en el norte y de levante en el área mediterránea oriental y tercio nordeste peninsular. Además, soplarán más intensos en el Guadalquivir y en litorales, con intervalos de poniente fuerte en el Estrecho y Alborán. De forma paralela, soplará alisio en Canarias, también con intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte en zonas expuestas.