Así se vive la EBAU en Soria: las fotos

Lengua Castellana, Historia y las asignaturas específicas marcan la primera jornada de exámenes.MonteseguroFoto

Las pruebas de la EBAU han comenzado este martes a las 9:00 horas y se prolongará hasta el 5 de junio. Durante la primera jornada, los estudiantes del Campus de Soria se examinan de Lengua Castellana y Literatura de 9:00 a 10:30, y de Historia de la Filosofía entre las 11:30 y las 13:00. Ya por la tarde, desde las 16:00 hasta las 20:00, les toca el turno a los exámenes de las asignaturas específicas.

El miércoles 4 de junio, segunda jornada de la convocatoria, se seguirán los mismos horarios. A primera hora turno del examen de Inglés, seguido de Historia de España. Por la tarde, nuevamente, se desarrollarán las pruebas correspondientes a las materias específicas.