Más de 40 actividades culturales en junio en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha programado un total de 43 actividades culturales durante el mes de junio en la provincia de Soria. A través de la red de centros culturales dependientes de la Junta, la ciudadanía podrá disfrutar de una oferta variada que incluye exposiciones, representaciones teatrales, clubes de lectura, actividades escolares, cuentacuentos, visitas guiadas y talleres didácticos. Esta programación reafirma el compromiso de la Junta con la promoción de la cultura en todo el territorio, facilitando el acceso a propuestas de calidad a públicos de todas las edades.

Exposiciones

La Biblioteca Pública de Soria acoge durante todo el mes la exposición 'En la cuna de la imprenta', un recorrido didáctico a través de la historia del libro y la imprenta que permite conocer la colección de incunables del centro. Mediante distintos paneles temáticos, la muestra aborda las crónicas medievales, los tratados médicos, las obras humanistas y los grandes hitos editoriales del periodo incunable, como la primera edición latina del 'Liber Chronicarum'.

En el Archivo Histórico Provincial de Soria se puede visitar 'La belleza del instante', una exposición fotográfica organizada en el marco del festival Onphoto por la Asociación Fotográfica de Soria (Afomic). La muestra está disponible de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas en el patio del centro.

El Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma acoge 'El vuelo del mirlo. Los primeros años de una revista que trina', una muestra comisariada por el escritor Óscar Esquivias y el fotógrafo Asís G. Ayerbe que recorre la trayectoria de los primeros 21 números de esta revista de carácter monográfico. Puede visitarse en horario de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas.

Además, el Museo Numantino ofrece visitas guiadas a su exposición permanente los sábados 7, 14, 21 y 28 de junio, en dos turnos (11.00 y 12.30 horas), previa concertación de cita.

Artes escénicas

Dentro del programa de la Red de Circuitos Escénicos, el domingo 22 de junio a las 18.00 horas, el Salón Social de Ólvega acogerá la representación de 'Las mujeres que hay en mí', de la compañía Teatronaos. Esta obra teatral propone una reflexión contemporánea sobre la identidad femenina, combinando distintos lenguajes escénicos.

Lectura y libros

La Biblioteca Pública de Soria mantiene durante junio una intensa actividad en torno a la lectura, con la celebración de varios encuentros de sus clubes. El 'Club del Martes' se reunirá el día 3 a las 19.30 horas; el 'Club Juvenil', el miércoles 4 a la misma hora; el 'Club Rayo de Luna', los jueves 5 y 19 también a las 19.30 horas; y el 'Club del Viernes', el día 6 a las 12.00 horas.

Además, continúa en activo el Club de Lectura Virtual de las Bibliotecas de Castilla y León, que durante este mes propone la lectura de 'Buenos días, tristeza', de Françoise Sagan. La participación está abierta a todas las personas usuarias de la Red de Bibliotecas de Castilla y León (RABEL).

Actividades infantiles

La programación cultural de junio dedica un espacio destacado al público infantil, con diversas propuestas en la Biblioteca Pública de Soria y el Museo Numantino.

Entre los días 2 y 6 y del 16 al 20 de junio, se representará para alumnado de Educación Infantil el espectáculo de títeres 'Los siete cabritillos', a cargo del personal de la Biblioteca. Entre el 9 y el 13, escolares de 1.º y 2.º de Primaria podrán asistir al cuentacuentos 'El magnífico plan del lobo', basado en el libro de Melanie Williamson. Ambas actividades requieren inscripción previa.

En el Museo Numantino continúa el desarrollo del programa de talleres escolares. Para Educación Infantil y primer ciclo de Primaria se imparten 'Pequeños artistas de la prehistoria' y 'De viaje a la Soria medieval'. Para segundo y tercer ciclo de Primaria, se ofrecen 'Tejiendo mi sayo', 'Animales de la Segunda Edad de Hierro' y 'El arte de hablar sin palabras'. Para Secundaria, el museo propone los talleres 'Una historia de color' y 'La Soria de las tres culturas'.

Asimismo, se han programado visitas temáticas para alumnado de Bachillerato sobre seis momentos clave de la historia: el Paleolítico, el Neolítico, la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, la Hispania romana y la Edad Media soriana. Estas visitas ofrecen un enfoque didáctico para comprender el patrimonio y la historia local a través de la colección del museo.

Con esta programación diversa, la Junta de Castilla y León reafirma su apuesta por una cultura accesible y descentralizada, que impulsa la educación patrimonial, el fomento de la lectura, la difusión del arte y la dinamización cultural del medio rural.