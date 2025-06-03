Las tormentas y el granizo se despiden pero dejan tres pueblos de Soria entre los más lluviosos de España

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las tormentas que han dejado episodios de granizo en Soria comienzan a despedirse de la provincia aunque a las 20.00 horas de este martes aún dan sus últimos coletazos por el Moncayo, Campo de Gómara y Jalón. La situación para el resto de la semana parece más tranquila, pero tres pueblos de Soria han entrado entre los diez más lluviosos de España.

Ucero recibió este martes 23,8 litros por metro cuadrado, la cuarta mayor cifra de España según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ólvega iba por los 20,2 litros por metro cuadrado y ocupaba el sexto lugar. El Burgo de Osma, con 19,8 -pero bastante granizo- estaba noveno según la última actualización de datos disponible, la de las 19.00 horas. Las cifras podían subir, aunque en el caso burgense los más de 40 litros por metros cuadrado en apenas 24 horas y el pedrisco ya parecían 'suficiente'.

Como se puede observar por la distribución geográfica, las tormentas han afectado tanto este como al oeste de la provincia y especialmente a la mitad norte aunque a última hora el radar de la Aemet mostraba chubascos en la zona de Arcos de Jalón.

Para este miércoles Soria está sin avisos, alertas, ni nada de lo que preocuparse a priori. Puede llover a media mañana y la jornada será nubosa y algo más fría que el martes (de 10 a 20 grados en la capital, de 11 a 20 en Ágreda) pero la Aemet no contempla más tormentas por el momento.

A partir del jueves predominará el sol y las temperaturas irán subiendo paulatinamente, para llegar a máximas de 27 grados el sábado. Las probabilidades de lluvia, de alguna nube suelta, aparecen como muy escasas en el pronóstico del tiempo. Tras un lunes y un martes en el que la sobremesa parecía un atardecer de invierno en determinados puntos de Soria, el contraste promete ser notable.

Ahora tocará peritar los daños en campos y huertos, donde ya hay constancia de plantas muy golpeadas y con parte del follaje por el suelo tras la granizada.