El ex parlamentario del PSOE de Soria Ángel Hernández irá a juicio por maltrato a su ex pareja

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La causa del ex parlamentario del PSOE de Soria, Ángel Hernández, el que fuera número 3 del ex secretario regional del PSOECyL, Luis Tudanca, irá a juicio, según han informado este martes fuentes judiciales.

El ex procurador soriano ha comparecido este miércoles en los Juzgados de Soria en una vistilla judicial, en la que había posibilidad de que se produjera una conformidad que no se ha producido.

La Fiscalía de Soria solicitaba una pena de tres años y nueve meses de cárcel, al que acusa de cinco delitos, dos de ellos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental, por unos hechos ocurridos en febrero de 2024.

El que fuera viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes se enfrenta además a un delito de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la Policía y dos delitos leves de lesiones por agredirles durante su detención.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama en sus calificaciones previas una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 en otro.

Los hechos que se le imputan se produjeron en febrero del año 2024, cuando el ex político acudió al domicilio de su entonces pareja y aporreando la puerta para que le abrieran profirió gritos de la índole de «ábreme la puerta zorra» o «quiero hablar con mi novia. La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así», según fuentes próximas al caso. Ante dicha actitud y alertada la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar y procedieron a su detención mientras el exprocurador les increpaba diciéndoles, «no sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener», señalaron las mismas fuentes.

La presunta víctima, agente de Policía Nacional, que se encontraba acompañada, en el interior de la vivienda, cuando su entonces pareja intentaba entrar, no presentó denuncia por lo ocurrido.

El que fuera lugarteniente del líder del PSOE de Castilla y León en las Cortes presentó su renuncia a todos los cargos, dejó su acta de procurador y se dio de baja en el Partido Socialista. En el comunicado remitido señalaba igualmente que lo ocurrido se circunscribía al «ámbito privado» y pidió «respeto» para la investigación judicial abierta.

De esta forma, Hernández se ve abocado a un juicio que se antoja muy mediático por la repercusión de quien en su día se convirtió en uno de los jóvenes valores del PSOE de Soria que acabó saliendo por la puerta de atrás tras este proceso judicial abierto.