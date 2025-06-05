El pago a proveedores de Soria sobrepasa en marzo el límite legal de 30 días

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Como ya sucedió el año pasado, el pago a proveedores sobrepasa los límites legales. Aunque por ahora no se da un encadenamiento de meses como en 2024, marzo cerró por encima del plazo lícito de las 30 jornadas. En concreto, el Consistorio abonó sus facturas en una media de 33 días, según los datos del Ministerio de Hacienda. Aunque tal vez un poco justos, los meses de enero y febrero sí cumplieron con la exigencia de la norma.

En 33,18 días quedó la marca de marzo, según Hacienda, que cuantificó en 1,5 millones los abonos realizados por el Consistorio, mientras quedaban por pagar compromisos por valor de dos millones.

Las cifras de enero fueron de 28,31 jornadas de espera media para desembolsar los compromisos con los proveedores, con 2,5 millones efectivamente pagados y 988.000 euros pendientes al finalizar el mes. En enero, como se ve, hubo más pagos realizados que pendientes, situación que fue al revés en febrero. Las cantidades retenidas entonces ascendían a 1,8 millones, por 604.000 euros liberados. En el segundo mes del ejercicio el abono medio quedó en 24,88 jornadas.

Sin llegar a los niveles del año pasado, cuando se encadenaron nada menos que cinco meses (de enero a mayo) por encima del plazo legal, una de las mejores referencias económicas del Ayuntamiento, la relación con los proveedores vuelve a ‘atascarse’.

En mayo de 2024 se alcanzaron las 37 jornadas de media, mientras que en abril rondaron las 40, cuatro menos que en abril, cuando se alcanzó la demora más acusada. En febrero y enero, las magnitudes se quedaron, respectivamente, en 40 y 33 días. El año pasado esta situación coincidió con una remodelación del departamento económico del Ayuntamiento.