El PP critica el bloqueo al desarrollo de unas 2.000 viviendas en Soria

El grupo municipal del PP de Soria vuelve a poner el foco en la política de vivienda del Ayuntamiento capitalino. El concejal Saturnino de Gregorio insistió ayer que la parálisis que, a su juicio, hay en el área de Urbanismo está frenando el desarrollo de diversos sectores urbanísticos que permitirían la construcción de más de 2.000 nuevas viviendas en la ciudad, la mitad de protección pública. Los populares consideran que el equipo de Gobierno debe activar y dotar de más personal la Oficina de Vivienda para afrontar la tramitación y dar respuesta a una de las necesidades más acuciantes de l a ciudad como es la falta de vivienda.

De Gregorio recordó que ya en febrero de 2025 se puso el foco en esta problemática, centrada en el desarrollo del sector adquirido a Martinsa-Fadesa y lamentó que en todo estos meses apenas se han producido avances en el desarrollo de suelo municipal. El edil recordó que ahora que se anuncian nuevos proyectos para la ciudad, como el centro Numant-IA para Valcorba, es más necesario afrontar el problema de la vivienda. «No tenemos viviendas, pero sí suelo para desarrollarla y si está sin desarrollo es culpa del Ayuntamiento», explicó. De Gregorio incidió que esta falta de avances su suma a la parálisis en la que se mantiene la renovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El concejal popular detallo que hay desarrollos pendientes en zonas como Camino de los Toros (16), Betetas (16) o Avenida de Valladolid 2 (frente al Lidl) –pendiente de un proyecto de actuación que podría arrojar unas 82 viviendas. Sin embargo, el foco principal del PP está en el desarrollo de los sectores Viña del Cañuelo y Martinsa-Fadesa-

En el primero de esos sectores, situado detrás de Los Royales, habría dos ‘parcelas’ a desarrollar. En una la previsión es de 72 viviendas, 48 en bloque y 24 unifamiliares, a las que se sumarían otras 270 viviendas de protección oficial en tres sectores. Con respecto a Martinsa-Fadesa la previsión casi prácticamente las 2.000 viviendas con 790 de protección oficial , con 240 para jóvenes, y otras 900 viviendas libres.

Con respecto a esta última zona, De Gregorio apuntó que ya hay un plan parcial aprobado desde diciembre de 2007. El concejal recordó que esos terrenos se compraron en 202o y «siguen parados». «En el último presupuesto metieron dinero para el parque del Oeste, que no se puede hacer hasta que no haya una modificación del plan parcial, y metimos una propuesta para destinar 150.000 euros para su desarrollo y no lo aceptaron», subrayó.

El PP cree «fundamental» que se «insista» en el tema de la vivienda y apuntó que ya la semana pasada el partido desveló el «descontrol» con los pistos que ahora mismo tiene en propiedad el Ayuntamiento. De Gregorio indicó que en este momento están en desarrollo las 38 viviendas colaborativas que impulsa la Junta en una parcela municipal, las 12 viviendas para jóvenes de El Trinquete y las 80 viviendas de Sepes en Elio Antonio de Nebrija, en otra parcela municipal. No obstante, De Gregorio recordó que ya en el mes de febrero el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, aseguró que se estaban desarrollando las bases para la adjudicación tanto de los pisos del Trinquete como las de San Benito y que «aún no sabemos nada cuatro meses después».

De Gregorio insiste en la necesidad de afrontar cuanto antes el desarrollo del suelo. El concejal recordó que si se retrasa demasiado podría llegar a coincidir con el proceso de renovación del PGOU y con la posibilidad de la suspensión temporal de licencia. «Hay que agilizarlo cuanto antes», remarcó.