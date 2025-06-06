Losán permite no ir a trabajar a la plantilla en junio y paga medio salario de marzo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La dirección de Tableros Losán ha concedido a la plantilla de la fábrica de Soria un permiso retribuido de carácter general, condicionado a necesidades productivas, servicios indispensables y mantenimiento y seguridad. Una autorización voluntaria, que cada trabajador deberá firmar de manera individual y que en caso de seguir adelante se extenderá durante todo el mes de junio.

El objetivo de este permiso es que los empleados no tengan que acudir a sus puestos de trabajo de modo presencial garantizando que todos sus conceptos salariales sean inamovibles y sin sanciones, sin que conlleve ningún menoscabo o restricción en ninguna condición retributiva o laboral.

No obstante, los representantes de los trabajadores instan a toda la plantilla a informarse para evitar sustos de última hora, dado que la inactividad de la planta de Soria se encuentra judicializada porque se denunció ante la Inspección de Trabajo.

La dirección de la firma explicaba el pasado martes de esta semana que la concesión del permiso evitará la presencia innecesaria de trabajadores en la planta, además de evitar gastos de desplazamiento al puesto de trabajo, pudiendo dedicar ese período de tiempo a cualquier otra finalidad que no colisione con la actividad de la empresa ni suponga prestación laboral de ningún tipo para ninguna otra empresa.

Ahora hay que acordar entre la dirección de la empresa y el comité los servicios de carácter mínimo que han de mantenerse para que aquel que lo solicite podrá iniciar el disfrute del permiso que se aplica hasta el día 30 de este mismo mes.

Además, el Grupo Losán, que cuenta con varias fábricas en el territorio nacional, ha hecho efectivo el pago de media nómina del mes de marzo, con lo que sigue debiendo la otra mitad de marzo, abril y mayo, y se abre la incógnita de si se podrían acoger a la rescisión de contrato, porque según la legislación es por la acumulación de tres impagos o seis retrasos en el salario en un año.

Cabe señalar al respecto que se considera impago cuando el salario no se abona dentro de los 15 días siguientes a la fecha pactada. En este sentido, la empresa de tableros tendrá que indemnizar por despido improcedente y, por tanto, el trabajador tendrá derecho a cobrar la prestación por desempleo.

Mientras tanto, el Grupo Losán sigue buscando un accionista mayoritario que inyecte liquidez para poder pagar las deudas, entre las que se incluyen las indemnizaciones de los despidos y las nóminas pendientes de toda la plantilla.

Tiene de plazo hasta el próximo martes 10 de junio para encontrar un inversor que tome las riendas de la compañía con capital para hacer frente a unas deudas que cada día que pasa no dejan de aumentar. Y ya se han interesado al menos dos firmas madereras que incluso han visitado estos días la planta de Soria. Se trata de la gallega Finsa, con una fábrica en Cella (Teruel), y la multinacional Kronospan, con más de 40 centros de producción, dos de ellos en Burgos (uno en la capital y otro en Salas de los Infantes), y un tercero en Tortosa (Tarragona).

Mientras tanto, Losán se ha llevado a su planta de la provincia de Cuenca los moldes para fabricar sus tableros, un traslado temporal, según explicó la dirección de la fábrica de Soria durante el transcurso de la negociación de los expedientes de regulación de sus trabajadores.

A todo esto se suma la homologación del Plan de Reestructuración que debería cumplirse a 30 de junio, pero que está impugnado por cuatro empresas ante la Audiencia Provincial sección 4 de La Coruña y cuyo juicio se celebró el pasado 29 de mayo.

Un plan que buscaba reflotar la compañía llegando a un acuerdo con muchos de sus acreedores pero contando con la negativa (e impugnación) de cuatro: LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, Construcciones Fernández de Nogaro SA, Alfonso Sarralde Bajos y Caixa Rural de L’Alcudia.

En España, Losán tiene seis centros de producción ubicados en A Coruña, Zamora, Soria, Cuenca y Ciudad Real, además de tener otros cuatro centros de producción en Europa y América. La empresa produce una variedad de tableros, incluyendo aglomerado, melamina y chapas, entre otros, para la industria del mueble, decoración y equipamiento.