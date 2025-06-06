Ana Isabel Colás del Campo repite presidencia en la Asociación Profesional de Peluquerías de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La asamblea de la Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria repite presidenta, pero amplía objetivos para el nuevo mandato. Uno de los principales es ampliar su representatividad a otras áreas de la estética y el cuidado personal. Para ello se ha vuelto a confiar por unanimidad en Ana Isabel Colás del Campo, al frente del colectivo desde el año 2021.

Colás estará acompañada nuevamente por Esther Blázquez Martínez como vicepresidenta. Completan la nueva junta directiva Cecilio Golvano Benito en la tesorería, Rosa Blázquez Martínez en la secretaría y Mariano Sienes Blasco junto a Soledad Soto Domínguez (quien sustituye a Pilar Ruiz Villar) en las dos vocalías.

Uno de los principales objetivos de este nuevo mandato será impulsar la ampliación de la asociación hacia otros sectores profesionales afines, como la estética y la imagen personal.

Los asamblearios coincidieron en que la peluquería, en la actualidad, no puede entenderse sin una estrecha colaboración con estos ámbitos, con los que comparte no solo espacios de trabajo, sino también una visión común de atención personalizada.

La unión entre profesionales del cuidado personal es clave para fortalecer la Asociación, mejorar la formación y dar una respuesta integral a las necesidades de los clientes.

Desde 2017, la Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria cuenta con un centro de formación propio ubicado en las instalaciones de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), federación a la que pertenece, que facilita la participación de los profesionales del sector al evitar tener que desplazarse a otras provincias para conocer las nuevas tendencias, novedades y servicios. La Asociación reúne desde 2009 a las antiguas Asociaciones de Peluquerías de Señoras (creada en 1977) y de Caballeros (en 1984).