La investigación por estafa en la gestión de residuos en Soria apunta a que son varios los afectados

La empresa que se investiga por estafa en las facturas se dedica a la gestión de residuos de construcción e industria.MARIO TEJEDOR

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria investiga la denuncia presentada por estafa contra una empresa de gestión de residuos de construcción e industria, al objeto de determinar cuántas mercantiles hay afectadas por el presunto fraude y las cantidades estafadas, previsiblemente durante años.

La Guardia Civil detuvo a tres personas por estos hechos que actualmente se encuentran ya en libertad a la espera de lo que determinen las pesquisas judiciales, ya que, según informaron fuentes próximas al caso, se estima que la denuncia que obra en sede judicial sea únicamente la punta del iceberg. La empresa gestora y ahora bajo investigación judicial lleva realizando la actividad desde 2011 ubicada en el polígono de Carbonera de Frentes.

Según ha podido conocer este periódico, los detenidos y responsables de la empresa de gestión de residuos de construcción e industria, engordaban las facturas de modo que cobraban a las empresas más dinero por los servicios prestados.

Lo que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria deberá determinar es si actuaban así con el resto de las empresas que llevaban sus residuos hasta allí para ser tratados y gestionados, sobre todo porque se trata de una gestora que actuaba prácticamente en monopolio en el sector en la provincia.

Los ordenadores y el resto de la información que facilite el esclarecimiento de los hechos ya han sido intervenidos para su investigación y para realizar un estudio pormenorizado de las cuentas pues las cifras son destacables. No obstante, aún no se han determinado la cantidad estafada por cuanto será necesario analizar todo el material y la previsión es que la investigación sea larga, tal y como indicaron fuentes judiciales.

Aunque únicamente existe una denuncia formalizada, la de una gran empresa con alta facturación en la provincia, todo apunta a que podrían ser muchas más las que han podido sufrir la estafa, además de forma prolongada en el tiempo, puesto que la empresa denunciada lleva ejerciendo su trabajo desde 2011.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 decretó en un primer momento el secreto de sumario de las actuaciones, que acaba de levantar, y que se abrieron fruto de la operación desarrollada por la Guardia Civil en una empresa de Soria dedicada a los residuos de construcción y de la industria.

El pasado 28 de mayo, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, durante su visita a las obras del Centro de Procesamiento de Datos (CPD), acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, a preguntas de los informadores, confirmó la operación de la Benemérita y que había detenciones, aunque declinó aportar más información por encontrarse la causa bajo secreto de sumario, decretado por los juzgados.

La operación, además, permanecía abierta y no se descartaban, por tanto, que se pudieran producir nuevas detenciones. Hasta el momento la cifra permanece invariable.

Latorre señaló que la Guardia Civil desarrolló la operación como policía judicial, es decir, bajo el mandato del juez, y así continúa en este momento ya que la causa se encuentra en pleno proceso de instrucción.