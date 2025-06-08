Transportes reactiva la licitación del enlace entre la A-11 y la A-15

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El último tramo de la Autovía del Duero (A-11) en Soria vuelve a estar ‘en marcha’. El Ministerio de Transportes licitó la actualización del tramo entre La Mallona y Los Rábanos, que servirá de enlace entre A-11 y A-15 el pasado mes de febrero. Sin embargo, el proceso entró en suspenso debido a la detección de algunos errores en el pliego de condiciones. Esta semana el procedimiento se ha reactivado estableciendo un nuevo periodo para la recepción de ofertas que finaliza el próximo 30 de junio. La redacción costará unos 5 millones de euros, con impuestos, y se deberá ejecutar en 24 meses.

Oficialmente, según figura en el expediente del contrato de la Plataforma de Contratación, la licitación de la actualización del tramo La Mallona-Los Rábanos se produjo el 21 de febrero. En el pliego publicado inicialmente en la plataforma de la Contratación del Estado las empresas interesadas en el contrato podían presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de abril. El proceso de apertura de plicas se extendía hasta el 19 de mayo. La suspensión del procedimiento va a suponer un retraso de unos dos meses aproximadamente. Ahora el nuevo plazo de recepción de ofertas finaliza el 30 de junio y la apertura del último sobre queda fijada para el 30 de julio.

Tal y como está explicado, el pliego se publicó el 21 de febrero y a principios de marzo se detectaron «errores administrativos» que motivaron la suspensión del procedimiento de recepción de ofertas –hasta esa fecha no había llegado ninguna propuesta–. Según se detalla en la documentación publicada en el expediente «se detectaron una serie de errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas tipo con el que se elaboró el pliego del contrato». Estos errores, por ejemplo, son cuestiones como el desglose de los costes de salarios o el plazo de adjudicación del contrato que se había tomado un plazo general de 2 meses y finalmente queda establecido en 4. También hubo cuestiones a subsanar relativas a la participación de uniones temporales de empresas.

El 27 de marzo desde la Secretaria de Estado de Transportes se aprobó un nuevo pliego y el el 11 de abril se publicó un documento donde se comunicaba a los posibles licitadores «los errores detectados y la forma de corregirlos». Ese mismo 11 de abril la Intervención Delegada emite una nota en la que «es preciso que se recabe el parecer del servicio jurídico, por lo que se devuelve el expediente para que se informe por la Abogacía del Estado si la modificación del pliego es ajustada a derecho». No es hasta el 14 de mayo cuando llega el informe «favorable» de la Abogacía del Estado que permite desatascar el procedimiento. Finalmente, es el pasado 4 de junio cuando se reactiva el proceso de contratación.

Según la información facilitada por el Gobierno cuando se licitó la actualización del tramo «está previsto invertir más de 150 millones de euros (IVA incluido) en la construcción de este tramo de 20 km, que permite completar la A-11 en la provincia de Soria y conectarla con la futura autovía a Navarra (A-15)». «La necesidad de actualizar el proyecto de la A-11 en este tramo, entre Los Rábanos y La Mallona, surge de la necesidad de adecuarlo a las circunstancias actuales y a los cambios en la legislación y en la normativa técnica aplicable; como paso previo a que pueda ser aprobado y a que pueda servir de base a las correspondientes obras», explicaban.

Por otro lado, y para optimizar la viabilidad económica de la actuación, «se estudiará dividir el tramo en dos subtramos para los que se desarrollarán sendos proyectos constructivos diferenciados que garanticen su constructibilidad independiente». «El objetivo es que se licite y ejecute la obra de cada tramo de manera independiente», indicaron. En el desarrollo de los trabajos de redacción, se valorará la necesidad o no de someter el proyecto a Evaluación Ambiental conforme a la normativa vigente, concluyó el Gobierno.