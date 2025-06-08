El tirón del eclipse de 2026 en el turismo rural de Soria llega hasta Canadá, Australia y Brasil

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Soria será un lugar privilegiado en el eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026 a partir de las 20.00 horas, y que tendrá una duración de un minuto y 56 segundos. Los amantes de la astronomía ya han comenzado a realizar sus primeras llamadas a los propietarios de los establecimientos hoteleros y casas rurales de Soria, tal y como explica el presidente de Tursoria, Arcadio Marín del Rey. «Estamos recibiendo llamadas desde Australia, Canadá, Brasil, Suecia, Noruega... Hay mucho interés por este evento que en Soria vamos a tener la suerte de poder disfrutar de primera mano», apunta a la vez que añade que, de momento, son pocas las reservas que se han materializado: «Algunas, tal vez, en hoteles, más que en casas rurales».

Y es que, asegura Marín, «el eclipse va a ser el mayor acontecimiento turístico del año que viene, tenemos que concienciarnos de lo que va a suponer». También en cuanto a precios «ya que, evidentemente, van a subir al tener una gran demanda como la que se va a producir».

En lo que se refiere a este próximo verano, el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Soria, apunta que «todavía está flojito pero las reservas comenzarán a animarse durante este mes de junio» siendo optimista en cuanto a la ocupación de los alojamientos rurales durante estas fechas que sitúa «por encima del 85-90%, siguiendo la tendencia de otros años».

De todas formas, el responsable de Tursoria quiso poner el acento en los comentarios que se escuchan estos días en diferentes plataformas sobre los altos precios del turismo rural en España indicando que sale mejor viajar en un paquete fuera de España. «No son ciertos. Es verdad que se han subido los precios. Pero al igual que ha subido todo y nos ha subido a nosotros. Es una subida relativa en función del IPC».

Desde Tursoria indican que las próximas fiestas de San Juan y los previos sanjuaneros no tienen apenas impacto en la ocupación de los alojamientos rurales durante estas fechas. «La sensación desde Tursoria es que San Juan está muy focalizado en Soria capital. La gente que viene a disfrutar de las fiestas quiere tener alojamiento en la capital y no tener que depender del coche para desplazarse después».

Sin embargo, y respecto al verano, «aunque está flojito en general se terminará llenando. Primero se llenarán las zonas más turísticas como Pinares, la zona de El Burgo... Y poco a poco se irá llenando todo lo demás siguiendo la tónica habitual», subraya Marín.

En este punto, el presidente de Tursoria quiso poner el foco en que «el turismo rural es muy estacional y ahí tenemos mucho trabajo que hacer. No solo nosotros, es un trabajo que hay que hacer de la mano con todas las administraciones creando campañas publicitarias y generando otras actividades paralelas fuera de temporada que puedan ser atractivas potenciando, por ejemplo, el turismo cultural que es mucho más atemporal que la micología».

Así, Marín aplaude «las tres rutas andalusí que se han puesto en marcha en la provincia de cara a visitar monumentos de tradición andalusí explorando su influencia en la provincia, incluyendo localidades como San Esteban de Gormaz, Medinaceli, Almazán y Berlanga de Duero. Una buena idea que se ha materializado y que debería servir para potenciar este tipo de turismo ya que en la provincia contamos con monumentos o enclaves que igual no se conocen tanto pero que pueden ser muy atractivas para el turismo si sabemos orientarlo bien».

Por último, el presidente de Tursoria reconoce que todavía está asentándose en el cargo al igual que los nuevos miembros de la junta directiva que tomaron posesión en marzo por lo que, de momento, hay muchos temas internos que siguen estudiando.

Un extremo que ocurre, por ejemplo, con el intrusismo en el sector. «Los socios no nos han hecho llegar quejas en este sentido aunque sí es verdad que hay algunos alojamientos que se publicitan de manera incorrecta por lo que podríamos estar hablando de competencia desleal, es decir, te das de alta como vivienda de uso turístico y luego te publicitas como casa rural. No puede ser pero más allá de un tema de intrusismo y de que funcionen de forma ilegal es que no se publicitan de la forma correcta».

Así pues, desde Tursoria esperan en que el mes de junio comiencen a llegar las reservas para llenar sus establecimientos en los meses de julio y agosto, la mejor temporada del año para ellos, mientras se abren nuevos enfoques turísticos.